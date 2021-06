Marco Rossi deelt sneer uit aan Ronaldo: ‘Alsof hij scoorde in de finale’

Vrijdag, 25 juni 2021 om 18:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:35

Het had niet veel gescheeld of Hongarije had zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de achtste finale van het Europees kampioenschap. Lang was de ploeg van bondscoach Marco Rossi woensdag dichtbij een daverende sensatie, totdat Leon Goretzka namens Duitsland (2-2) de stand vijf minuten voor tijd alsnog gelijk trok. Daarmee eindigden de Hongaren als vierde achter Frankrijk, Portugal en Duitsland. Rossi kijkt met opgeheven hoofd terug op het eindtoernooi, al laat hij de kans niet onbenut om Cristiano Ronaldo nog even van een sneer te voorzien.

De Portugese superster eiste tegen Hongarije een hoofdrol voor zich op. De aanvaller scoorde tweemaal in de met 0-3 gewonnen wedstrijd, waarvan de eerste vanaf de strafschopstip. De treffer voelde voor de Portugezen als een bevrijding, daar de ploeg van Fernando Santos alle mogelijke moeite had met Hongarije en pas in de slotfase voor het eerst tot scoren kwam. "Ronaldo is een geweldige kampioen, maar kan soms heel vervelend zijn", blikt Rossi in gesprek met La Gazzetta dello Sport terug op het treffen met Portugal. "Na de penalty tegen ons juichte hij alsof hij in de finale had gescoord. Dat valt op. Niet alleen bij mij, maar ook bij andere mensen."

Hongarije was bij voorbaat al zo goed als afgeschreven in de poule des doods, maar weerde zich kranig en wist twee punten over te houden door gelijke spelen tegen Frankrijk (1-1) en Duitsland. Daardoor mocht de ploeg van Rossi tot het laatste moment hopen op een plekje bij de laatste zestien. "Ik heb na de wedstrijd tegen Duitsland maximaal een kwartier geslapen", vervolgt Rossi. "Dat geeft een raar gevoel. Ik had nooit gedacht dat een gelijkspel tegen Duitsland mij een vervelend gevoel zou geven. Ik weet dat we goed waren, maar uiteindelijk staan we wel met lege handen."

Rossi kon onder meer rekenen op de complimenten van Didier Deschamps na de puntendeling tegen Frankrijk en kijkt met terugwerkende kracht ook met tevredenheid terug op de remise tegen Duitsland, al leverde het de Italiaanse bondscoach niet het gewenste resultaat op. "Het viel me op dat zij het vierden alsof ze de Champions League hadden gewonnen. Dat kunnen wij alleen maar als een compliment zien. Wij hebben het maximale in onszelf naar boven gehaald en ik ben trots op de ploeg."