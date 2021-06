Feyenoord voert meerdere significante wijzigingen door in thuisshirt

Feyenoord heeft het thuisshirt voor het seizoen 2021/22 gepresenteerd. De Rotterdammers spelen vanaf volgend seizoen met het logo van EuroParcs op het shirt, zoals vorig seizoen al het geval was in de Europa League. In de Eredivisie droeg Feyenoord afgelopen seizoen een shirt met het logo van Droomparken, dat onderdeel is van de EuroParcs Group.

Niet alleen het logo van de shirtsponsor is veranderd. Ook het embleem van kledingsponsor adidas is gewijzigd: vorig seizoen was dat logo zwart, maar nu wordt gekozen voor een witte variant. Verder zijn de zwarte strepen over de schouders vervangen door witte en rode strepen. Ook zijn witte en rode banen toegevoegd aan de mouwen van het shirt, terwijl de rood-witte kraag is vervangen door een zwarte kraag. Qua vormgeving is op de achterkant van het shirt gekozen voor een rechtlijnig design, in tegenstelling tot de curves rond het schouderblad van vorig seizoen.

Feyenoord presenteert het nieuwe shirt vrijdagmiddag met een ludieke video met hoofdrollen voor Róbert Bozeník, Luis Sinisterra en Lutsharel Geertruida. De spelers van Feyenoord bepalen onderling wie van de drie 'billenbrand' krijgt, terwijl supporters meekijken via een livestream. Jens Toornstra en clubicoon John de Wolf zijn ook te zien in de video. Uiteindelijk wordt het nieuwe shirt gepresenteerd, dat mogelijk zaterdag voor het eerst gedragen zal worden in een wedstrijd. Feyenoord oefent dan op Varkenoord tegen AA Gent. Een week later treedt Feyenoord aan tegen AEK Athene, zo maakte de club vrijdag bekend.

Het thuisshirt van 2020/21 (links) vergeleken met het nieuwe thuisshirt (rechts).