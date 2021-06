Kylian Mbappé kan na het EK definitief met vakantie

Vrijdag, 25 juni 2021 om 15:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:00

Kylian Mbappé komt deze zomer definitief niet uit voor Frankrijk op de Olympische Spelen. De aanvaller van Paris Saint-Germain, momenteel met Les Bleus actief op het EK, is door bondscoach Sylvain Ripoll niet opgenomen in de definitieve achttienkoppige selectie van Frankrijk Onder-23. Mbappé had volgens Le Parisien enkele maanden geleden al zijn bedenkingen over zijn eventuele deelname aan het Olympische voetbaltoernooi in Tokio, daar hij na het EK liever extra rust heeft in aanloop naar het nieuwe seizoen.

Mbappé komt met zijn 22 jaar gewoon nog in aanmerking voor de Olympische ploeg van Frankrijk, aangezien de leeftijdsgrens momenteel op 23 jaar ligt. De sterspeler van PSG zag het echter naar verluidt niet zitten om af te reizen richting Tokio, ook al omdat de spits momenteel met de Franse ploeg bezig is aan het EK, met Zwitserland maandag als tegenstander in de achtste finale. Vorig jaar had Mbappé nog zijn zinnen gezet op de Olympische Spelen, die echter vanwege de coronacrisis met een jaar werden uitgesteld. Hierdoor is de aanvaller van mening veranderd, zo klonk het eind maart in de Franse media. Het Olympische voetbaltoernooi in Tokio vindt plaats van 21 juli tot en met 7 augustus, als juist de voorbereiding op het nieuwe seizoen in volle gang is.

Mbappé zou daarnaast tijd willen hebben om een keuze te maken over zijn toekomst op clubniveau. De aanvaller wordt door verschillende buitenlandse media al enige tijd hevig gelinkt aan Real Madrid, dat echter nog geen officieel bod heeft neergelegd bij PSG. Mbappé lijkt er mede door de aanhoudende interesse weinig voor te voelen om zijn tot 2022 lopende contract in Parijs te verlengen. De sterspeler van de grootmacht heeft volgens Le Parisien wél interesse in de Olympische Spelen van 2024, dat over drie jaar plaatsvindt in Parijs. Mbappé zou dan eventueel als dispensatiespeler aan de Franse selectie kunnen worden toegevoegd.

Blikvangers in de Franse selectie zijn onder meer William Saliba, door Arsenal in het tweede gedeelte van afgelopen seizoen verhuurd aan OGC Nice, en Eduardo Camavinga. De middenvelder van Stade Rennes lijkt nog steeds een transfertarget te zijn van Real, dat hem naar verluidt pas in 2022 naar Spanje wil halen. Téji Savanier (29), Florian Thauvin (28) en André-Pierre Gignac (35) reizen als dispensatiespelers af richting Tokio, waar Frankrijk op 22 juli tegen Mexico aan de groepsfase begint. Daarna volgen duels met Zuid-Afrika (25 juli) in Saitama en Japan (28 juli) in Yokohama.

De definitieve olympische selectie van Frankrijk:

Doel: Paul Bernardoni (Angers SC), Gautier Larsonneur (Stade Brest)

Verdediging: Benoît Badiashile (AS Monaco), Anthony Caci (Racing Strasbourg), Pierre Kalulu (AC Milan), Clément Michelin (RC Lens), William Saliba (Arsenal), Malang Sarr (FC Porto)

Middenveld: Eduardo Camavinga (Stade Rennes), Maxence Caqueret (Olympique Lyon), Jonathan Ikoné (Lille OSC), Téji Savanier (Montpellier), Florian Thauvin (Tigres), Lucas Tousart (Hertha BSC)

Aanval: André-Pierre Gignac (Tigres), Amine Gouiri (OGC Nice), Randal Kolo Muani (FC Nantes) en Arnaud Nordin (Saint-Étienne).

Reservespeler: Maxence Prévot (FC Sochaux)