Duitse studentes ‘mishandeld vanwege regenboogvlaggen’ in Boedapest

Vrijdag, 25 juni 2021

De UEFA heeft een onderzoek geopend naar mogelijke discriminatie tijdens en rond de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije (2-2) van woensdagavond in München. De Europese voetbalbond maakt geen melding van specifieke incidenten die zich hebben voorgedaan rondom de wedstrijd. Eerder werd al een onderzoek geopend naar 'potentieel discriminerende spreekkoren' in de eerste twee groepswedstrijden van Hongarije.

Tijdens het duel met Duitsland was een spandoek te zien met de tekst 'LMBT? Nein danke!' De afkorting LMBT is de Hongaarse vertaling voor LHBT. Op het spandoek was een afbeelding te zien van twee mannen die seksuele handelingen verrichten, met de boodschap dat zulke activiteiten niet zijn toegestaan. Bovendien is melding gemaakt van homofobe spreekkoren, net als in de eerste twee wedstrijden. Ultra's zouden 'Duitsland, Duitsland, homoseksuelen' hebben gezongen. Het onderzoek naar de uitingen in de wedstrijden tegen Portugal (0-3 nederlaag) en Frankrijk (1-1) is nog niet afgerond. De UEFA kondigt slechts aan dat er binnen afzienbare tijd nader wordt gecommuniceerd over de mogelijke ongeregeldheden.

UEFA has launched an investigation after Hungary fans displayed a homophobic banner during the game against Germany: 'LMBT (Hungarian for LGBT) - No, thank you!'. There were also riots in Munich and a fan is in detention for doing the Nazi salute behind Manuel Neuer's goal [Bild] pic.twitter.com/2aNKn6yDmF — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 25, 2021

Een ander opvallend incident deed zich woensdagavond in Boedapest voor tijdens de wedstrijd Portugal - Frankrijk. Twee Duitse studentes die woonachtig zijn in Hongarije, Emilia en Filippa, bezochten de wedstrijd. Op hun hoeden en armen was een regenboogvlag afgebeeld. Die pro-LHBT-uitingen werden door twee supporters niet op prijs gesteld. In een interview met BILD doen zij vrijdag hun verhaal.

"In de pauze kregen we al opmerkingen dat het walgelijk was", vertelt Emilia in het interview. "De sfeer was meteen gespannen. Tijdens de wedstrijd werden middelvingers naar ons opgestoken. Ze keurden onze LHBT-steun niet goed. Na de wedstrijd liepen we naar beneden om ze te confronteren met onze vlaggen, waarna ze ons bespuugden en ons in het gezicht sloegen." Volgens de studentes grepen beveiligers niet in. Integendeel: na het incident konden de twee vermeende daders een nieuw drankje bestellen en lachten ze de slachtoffers verder uit. "De UEFA-staf liet ze gaan. Ze schoten ons niet te hulp."

De studentes namen foto's van de vermeende daders, die door BILD zijn gepubliceerd, maar werden naar eigen zeggen ook niet serieus genomen door de politie. Ze moesten tot 04.00 uur 's nachts bij het stadion blijven om eindelijk aangifte te kunnen doen. De papieren daarvan zijn in handen van de Duitse krant. "De politie gaf ons de indruk dat er niets was gebeurd, alsof er niets te melden was", zegt Emilia, die benadrukt dat er sprake is van een incident. "We wonen hier al vele jaren en we hebben zoiets nog nooit meegemaakt. We hopen dat er actie ondernomen zal worden."