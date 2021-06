Italië neemt radicaal besluit na verwarring tijdens knielmoment in Rome

Vrijdag, 25 juni 2021 om 12:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:38

De spelers van de Italiaanse ploeg zullen voorafgaand aan het duel met Oostenrijk in de achtste finale van het EK niet met één knie op het gras aandacht vragen voor racisme in het voetbal, zo weet onder meer La Repubblica vrijdag te melden. Afgelopen zondag tegen Wales (1-0) deed de helft van de ploeg van bondscoach Roberto Mancini slechts mee met de actie, wat na afloop tot de nodige kritiek leidde. Italië en Oostenrijk treffen elkaar zaterdagavond op Wembley.

In de ontmoeting met Wales in het Stadio Olimpico van zondag deden alleen Emerson Palmieri, Andrea Belotti, Rafael Toloi, Matteo Pessina en Federico Bernardeschi mee aan de steunactie richting de Black Lives Matters-beweging. Er was in de Italiaanse pers al snel de nodige kritiek richting de basisspelers die niet meededen: Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci, Alessandro Bastoni, Jorginho, Marco Verratti en Federico Chiesa, al leek laatstgenoemde op het laatste moment alsnog mee te willen doen. Mede hierdoor werd al snel een verklaring afgegeven door de Italiaanse voetbalbond.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"We benadrukken nogmaals dat we tegen elke vorm van racisme zijn", zo viel dinsdag te lezen in de verklaring. "We hebben er intern over gesproken en willen dit standpunt graag nog eens duidelijk naar voren brengen. Het niet meedoen aan een symbolisch protest betekent niet automatisch dat we de strijd tegen racisme negeren. Er was inderdaad wat verwarring. Sommige spelers deden wel mee en anderen juist weer niet. Het had ook te maken met de concentratie voor een voor ons zeer belangrijke wedstrijd, aangezien de eerste plaats in de groep op het spel stond. We waren dus niet helemaal goed voorbereid op dat moment. In de toekomst zal daar intern eerst over worden gesproken, voordat er een gezamenlijk besluit naar buiten wordt gebracht", aldus de voetbalbond van Italië.

De basisspelers van Wales deden zondag overigens wél allemaal mee aan de protestactie tegen racisme in de sport. De Italiaanse spelers slaan de actie met de knie zaterdag dus over tegen Oostenrijk, ondanks het verzoek van onder meer Enrico Letta, een politicus van de democratische partij PD. Bonucci, bij afwezigheid van Giorgio Chiellini de aanvoerder van het Italiaanse elftal, legt de beslissing vrijdagavond nader uit. Volgens verschillende media in Italië willen de spelers ten koste van alles voorkomen dat er verdeeldheid ontstaat op het veld in deze cruciale fase van het EK.