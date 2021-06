Supporters van Leeds zorgen voor hilariteit bij stemming beste EK-elftal

Vrijdag, 25 juni 2021 om 11:58 • Dominic Mostert

Supporters van Leeds United hebben voor hilariteit gezorgd bij een stemming van de BBC voor het beste denkbeeldige elftal van het EK tot dusver. De afgelopen twee weken konden lezers na iedere groepswedstrijd een beoordeling geven aan alle spelers die op het veld stonden. Uiteindelijk zijn Ezgjan Alioski van Noord-Macedonië en Mateusz Klich van Polen, die allebei onder contract staan bij Leeds, opgenomen in het 'beste elftal van de groepsfase'.

Alioski verloor met Noord-Macedonië alle wedstrijden in de groepsfase, waaronder tegen Nederland (0-3). Wel wist de verdediger te scoren tegen Oekraïne (2-1 nederlaag): hij miste een strafschop en trof vervolgens doel in de rebound. Na drie wedstrijden heeft hij een gemiddeld cijfer van 8,19, na Kevin De Bruyne (8,36) het hoogste cijfer van alle spelers die deelnemen aan het EK. Het levert Alioski een plek naast Simon Kjaer (Denemarken) en Leonardo Spinazzola (Italië) op in de verdediging. Kasper Schmeichel van Denemarken is aangewezen als de beste doelman.

Klich stond driemaal in de basis bij Polen. Hoewel de ploeg met één punt onderaan eindigde in Groep E, staat de ex-middenvelder van onder meer PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht in het denkbeeldige elftal. Op het middenveld is ook plek voor Georginio Wijnaldum, de enige Nederlander in de ploeg. De Bruyne en Manuel Locatelli van Italië completeren het middenveld. De aanval wordt gevormd door Ciro Immobile (Italië), Romelu Lukaku (België) en Alexander Isak (Zweden). Er is geen plek voor Cristiano Ronaldo, met vijf doelpunten de huidige topscorer van het toernooi.

De supporters van Leeds zijn er niet in geslaagd om Kalvin Phillips in de ploeg te krijgen, maar de middenvelder is met een score van 6,53 wel de hoogst genoteerde speler van Engeland. Gezien het grote aantal bezoekers op de website van de BBC is het indrukwekkend te noemen dat de supporters van Leeds de stemming deels naar hun hand hebben kunnen zetten. Op Twitter claimen supporters het elftal dan ook vol trots. "Als er op Raphinha (een Braziliaan, red.) gestemd kon worden, had hij er ook nog in gestaan", grapt een gebruiker.

Het elftal van de BBC: Schmeichel; Spinazzola, Kjaer, Alioski; Klich, De Bruyne, Wijnaldum, Locatelli; Immobile, Lukaku, Isak.