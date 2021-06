Oranje krijgt zondag scheidsrechter van absolute kraker uit Groep F

Vrijdag, 25 juni 2021 om 11:09 • Rian Rosendaal

Sergey Karasev is zondagavond de scheidsrechter bij het duel tussen het Nederlands elftal en Tsjechië in de achtste finale van het EK, zo is vrijdagochtend wereldkundig gemaakt door de UEFA. Het wordt voor de 42-jarige Russische scheidsrechter alweer de derde wedstrijd op deze eindronde. Oranje trapt zondag om 18.00 uur af in de Puskás Aréna in Boedapest.

Voor Karasev begon het EK in de groepsfase met de ontmoeting tussen titelfavoriet Italië en Zwitserland (3-0) in het Stadio Olimpico in Rome. Afgelopen woensdag had hij de leiding over het afsluitende en cruciale duel in groep F tussen Duitsland en Hongarije (2-2) in München. Door de late gelijkmaker van Leon Goretzka wisten de Duitsers zich alsnog te plaatsen voor de achtste finale. De UEFA vindt aan de hand daarvan dat hij nog minstens een wedstrijd mag fluiten op dit EK. Op het EK van 2016 en het WK van 2018 kwam Karasev ook al in actie.

Het is overigens niet de eerste keer dat het Nederlands elftal te maken krijgt met Karasev. De arbiter uit Rusland was in 2014 aanwezig bij de vriendschappelijke interland tegen Italië (2-0 nederlaag). Hij gaf destijds Bruno Martins Indi al in de negende minuut een rode kaart. Daarnaast was Karasev de scheidsrechter bij de afscheidsinterland van Arjen Robben in 2017. De aanvaller tekende toen voor beide doelpunten in de 2-0 overwinning, al bleek dat niet voldoende te zijn voor plaatsing voor het WK in Rusland. Ajax had afgelopen seizoen in de Champions League met hem te maken in de thuiswedstrijd tegen FC Midtjylland (3-1).