Pérez: ‘Ik heb het niet gelezen, dat zweer ik op mijn kleinkinderen’

Vrijdag, 25 juni 2021 om 10:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:52

Florentino Pérez kijkt in een uitgebreid interview met Onda Cero terug op de turbulente weken die Real Madrid achter de rug heeft. Zo was er eerst het vertrek van Zinédine Zidane als trainer, terwijl de club korte tijd later ook het afscheid van Sergio Ramos aankondigde. Pérez heeft voor zowel Zidane als Ramos veel respect, maar hun beweegredenen om te vertrekken kloppen volgens de president van De Koninklijke niet.

Zidane liet in een open brief weten niet langer het volledige vertrouwen van de leiding van Real te voelen. Een aparte conclusie, zo oordeelt Pérez. "Ik heb een middag lang met hem gepraat en dat is toen geen enkele keer ter sprake gekomen. Hij werd moe van de pers in een moeilijk seizoen vol met blessures." De Real-voorzitter denkt dan ook niet dat de vertrokken coach de brief zelf heeft geschreven. "Nee, dat denk ik niet. Ik heb hem ook niet gelezen, dat zweer ik op mijn kleinkinderen. Ik heb ook gevochten voor zijn aanblijven. Maar als het aan mij ligt keert hij ooit terug bij Real, het is een blijft een clublegende. Ik weet dat hij graag ooit bondscoach van Frankrijk wil worden en ik weet zeker dat hij in die functie zal slagen."

Pérez kreeg onlangs kritiek op het feit dat hij niet aanwezig was op de persconferentie van Ramos, die toen zijn definitieve afscheid bij Real aankondigde. "Ik houd van hem als mijn zoon, ik heb Sergio in 2005 naar de club gehaald. Maar een dergelijke persconferentie van een speler heb ik nog nooit bezocht", zo benadrukt de president van de Madrilenen. "Ik heb echter wel enorm veel bewondering voor hem, het is ook een clublegende." Pérez legt ook gelijk uit waarom Ramos niet langer in het shirt van Real te bewonderen is. "We boden hem een contract aan, met de mededeling dat er ook een deadline aan was verbonden. Hij ging uiteindelijk niet akkoord met dat contract. Sergio zal het ergens anders heel goed doen, daar ben ik van overtuigd. Real blijft desondanks zijn thuis en ik weet zeker dat hij ooit in een andere functie terugkeert."

Ramos, die op weg lijkt naar Paris Saint-Germain, kwam vorige week donderdag met een andere lezing op de proppen. "Ik wilde gewoon verdergaan hier", zei de verdediger tijdens zijn afscheidsspeech. "Real bood mij in de afgelopen maanden een contract aan voor één jaar, met salarisverlaging. Geld was echter nooit een issue en dat weet de voorzitter ook. Het ging om de contractduur. Ze deden me een aanbieding van één jaar, terwijl ik voor twee jaar wilde bijtekenen. Ik wilde zekerheid voor mijn gezin. Tijdens het laatste gesprek zei ik dat ik akkoord ging met de aanbieding, maar toen kreeg ik te horen dat het aanbod was ingetrokken. Er was blijkbaar een vervaldatum waar ik helemaal niets van wist", aldus de verbaasde Ramos.

Pérez laat zich tegenover Onda Cero ook uit over de komst van Ancelotti als opvolger van Zidane. "Hij stond vanaf het begin bovenaan het lijstje en het lijkt ons de juiste oplossing. Er is ook niet gesproken met Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri en Antonio Conte", benadrukt de president, die weet dat de fans dolgraag Kylian Mbappé naar Madrid zien komen. "Ik weet waar de supporters naar verlangen. Ze weten dat ik graag een mix heb van topspelers aangevuld met jonge talenten. Maar over een speler die hier niet onder contract staat praat ik liever niet, al is Mbappé zonder meer een geweldige speler."