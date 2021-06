Morata doet boekje open over bedreigingen: ‘Hopen dat kinderen sterven’

Vrijdag, 25 juni 2021 om 09:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:11

Álvaro Morata komt kort na het afsluiten van de groepsfase op het EK met een opvallende onthulling op de proppen. De aanvaller van de Spaanse ploeg heeft namelijk doodsbedreigingen ontvangen, het gevolg van zijn kritische woorden na afloop van de poulewedstrijd tegen Polen (1-1). Morata, die enkele grote kansen om zeep hielp, liet zich een week geleden in duidelijke bewoordingen uit over de ontevreden achterban van Spanje.

"We moeten niet naar de mensen luisteren, dat zal ons niet helpen", zo klonk het in gesprek met Sky Italia. "Ze kunnen allemaal niet wachten om ons keihard aan te pakken. Normaal gesproken is er sprake van eensgezindheid als een land zich plaatst voor een groot toernooi. We zijn in de voetsporen getreden van een generatie vol met geniale spelers en het is heel moeilijk om die prestaties te evenaren. Desondanks moeten we gewoon in onszelf blijven geloven", sprak de aanvaller van Spanje en Juventus.

Morata is niet helemaal uit het veld geslagen door de dreigberichten aan zijn adres. "Het gaat goed, al was ik er een paar jaar geleden misschien wel helemaal aan onderdoor gegaan", laat de spits weten in gesprek met El Partidazo de COPE. "Het was geen arrogantie van mijn kant, maar die woorden waren het gevolg van de boosheid die ik voelde. Ik zou mijn leven nog geven voor het nationale team, dus snap ik niet waarom mensen zo boos worden. Als ik nou gezegd had dat we het beste elftal hebben en Europees kampioen worden, was dat beter geweest soms?", vraagt de Spaanse aanvalsleider zich hardop af.

"Vanwege de boosheid zijn mijn woorden op een verkeerde manier opgevat", vervolgt Morata zijn uitleg. "Ik kan begrijpen als er kritiek is en mensen mij uitfluiten, maar er zijn wel grenzen. Er zijn bedreigingen en beledigingen richting mijn familie bij mij binnengekomen. Er werd zelfs gezegd dat ze hopen dat mijn kinderen sterven. Mijn mobiele telefoon ligt daardoor nu in een andere kamer. Ik heb er veel moeite mee dat mensen op een dergelijke manier omgaan met mijn vrouw en kinderen, terwijl zij juist met het Spaanse shirt aan op de tribune zaten tijdens de wedstrijden in Sevilla."

Dat er ook de nodige kritiek is van de Spaanse sportpers kan Morata wel begrijpen. "Dat gebeurt vaker dan dat ik complimenten ontvang", verzucht de aanvaller, tot dusver eenmaal trefzeker op het EK. "Maar ik hecht meer waarde aan de mensen die mij hoopvolle berichten sturen en achter mij blijven staan. Onder meer Iker Casillas en Raúl hebben mij op het hart gedrukt om geen aandacht te geven aan de kritiek. Ik luister er gewoon niet naar, al krijg ik soms ook wel complimenten voor mijn spel", aldus Morata.