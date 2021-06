Van Gelder niet gediend van ‘vervelende mentaliteit’ Valentijn Driessen

Vrijdag, 25 juni 2021 om 07:58 • Laatste update: 09:12

Valentijn Driessen spreekt van ‘rodeloperwerk’ voor Oranje nu de ploeg van bondscoach Frank de Boer is gekoppeld aan Tsjechië in de achtste finale en speelt in een eventuele kwartfinale tegen Denemarken of Wales. “Kom op jongens. Als dit misgaat, dan moet je het Nederlands elftal een week of tien in de bunker zetten. Ook Frank de Boer zal moeten vluchten als hij de halve finale nu niet haalt”, zei Driessen in een video op de website van De Telegraaf. Jack van Gelder kan zich niet vinden in de woorden van zijn collega en vindt hem ‘negatief ingesteld’.

In de uitzending van de krant werd de vergelijking getrokken met België, dat aantreedt tegen Portugal en vervolgens ook landen als Italië, Frankrijk of Spanje kan treffen op weg naar de finale. "Dat wil je toch als land? Je wilt toch niet in zo'n reeks terechtkomen als Nederland? Je wilt onderweg heroïsche wedstrijden spelen", gaf Driessen aan. "Wie gaat zich over tien jaar nog herinneren hoe Nederland in de halve finale is gekomen? Niemand. Dan zegt iedereen: ja, dat was appeltje eitje. De nummers dertig tot vijftig van de wereldranglijst (Tsjechië staat veertigste, Wales zeventiende en Denemarken tiende, red.). Het spreekt totaal niet tot de verbeelding. Niemand zal napraten over de groepsfase en over de wedstrijd tegen Tsjechië. Het is een zouteloos toernooi."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik hoorde een collega zeggen, Valentijn Driessen: Ja, het is helemaal niet leuk wat er nu gebeurt. Je wandelt nu zo de finale in. Je hebt allemaal B-landen, dus wat heb je eraan? En dan denk ik: dan ben je wel heel negatief ingesteld”, zei Van Gelder donderdagavond bij het programma Humberto. Volgens Van Gelder is Driessen ‘altijd zijn nopjes’. “Want hij kan dan altijd zuur zeggen: halve finale, heb je gezien tegen wie ze hebben gespeeld? Of: ze hebben de halve finale of finale niet gehaald, dus ze kunnen er niks van. Het lijkt me een vervelende mentaliteit. Daar zou ik heel moeilijk mee om kunnen gaan.”

Doordat Nederland Groep C won, komt het in de achtste finales te spelen tegen de nummer drie van Groep D. “Het kan zo vallen. Je ziet het aan België, een van de favorieten voor de Europese titel, die moeten eerst afrekenen met Portugal. Als dat lukt moeten ze afrekenen met Italië. En dan zitten ze pas in de halve finale. Zo gaat het nu eenmaal op een toernooi. Je moet een beetje mazzel hebben. Ik vind het helemaal niet erg als er wat makkelijkere ploegen zijn. Maar dan moet je wel winnen zondag.” De wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië wordt zondagavond om 18.00 uur gespeeld in Boedapest.