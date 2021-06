V/d Gijp kreeg ‘achterlijk’ voorstel van Virgil van Dijk: ‘Ik werd echt gek!'

Donderdag, 24 juni 2021 om 23:51

René van der Gijp kreeg vorig jaar zomer een uiterst opmerkelijk voorstel van Virgil van Dijk, zo onthulde hij donderdag in De Oranjezomer. Vlak nadat Van Dijk namens de Oranje-selectie een boycot had uitgesproken over de talkshow Veronica Inside, wilde de aanvoerder van Liverpool op tv met Van der Gijp en Johan Derksen in gesprek. "Ik vond het totaal, maar dan ook totaal achterlijk", blikt Van der Gijp terug.

De racismerel rond Veronica Inside ontstond vorig jaar zomer door een grap van Derksen. "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?", zei Derksen, verwijzend naar een foto met daarop een Zwarte Piet. In de ophef die ontstond kondigden de spelers van Oranje aan niet meer te praten met medewerkers van Veronica Inside. Tot op de dag van vandaag geldt de boycot en dus mag Hélène Hendriks de spelers ook niet spreken namens de spin-off De Oranjezomer.

Van der Gijp gelooft nog altijd niet dat de reden voor de boycot de grap van Derksen was. "Het heeft veel meer te maken met het feit dat de heren niet kunnen omgaan met kritiek, dan het feit dat wij een racistische opmerking gemaakt zouden hebben, of dat we tegen homo's zijn", aldus de analist. "Het gaat er niet om dat hij dat grapje gemaakt heeft. Het gaat om het feit dat er hier vaak te kritisch gesproken wordt en dat Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en in mindere mate Van Dijk daar heel erg slecht tegen kunnen. Dat is toch vreemd? Ik bedoel: het is geen Noord-Korea, kom op."

Dan vervolgt Van der Gijp over het voorstel dat Van Dijk vorig jaar deed. "Het was sowieso een heel vreemde zaak. Wat ik ook zo vreemd vond: wij hadden maandag dat programma gehad en dinsdag werd ik gebeld door iemand van Talpa of ik mee wilde werken aan een programma met daarin Johnny de Mol als presentator, Van Dijk, Johan Derksen en ik... Ik dacht: nu word ik echt gek! En dat was door Van Dijk voorgesteld... Ik zei: 'En Wilfred dan?' Dus Johnny de Mol gaat nu een beetje meeliften op de 1,8 miljoen kijkers die wij op die maandag hadden? Waar sloeg dat op? En dan zijn wij opeens geen racisten meer?"

Wilfred Genee legt uit wat de achterliggende gedachte was van Johnny de Mol. "Hij wilde een soort brug slaan. Hij zei dat hij een hele goede band heeft met Van Dijk en hij dacht hij jullie weer bij elkaar kon brengen", aldus Genee, die Van der Gijp daarmee niet overtuigt. "Ik vond het totaal, maar dan ook totaal achterlijk. Van Dijk, die net de dag daarvoor een boycot had aangekondigd voor ons programma... En dan opeens... Ik wist echt niet wat ik hoorde." Derksen voegt tot slot toe dat hij het idee 'ook helemaal niet zag zitten'.