Quarantaineplicht voorkomt Duitse invasie op Wembley tijdens achtste finale

Donderdag, 24 juni 2021 om 22:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:08

Als Duitsland het volgende week dinsdag in de achtste finale van het Europees kampioenschap opneemt tegen Engeland, zijn Duitse fans niet welkom. Dat blijkt uit een interne mail van de Duitse voetbalbond die is ingezien door persbureau DPA. Reden zijn de geldende coronamaatregelen in Groot-Brittannië. Volgens Engelse media krijgen beide landen 10.000 kaarten tot hun beschikking, al zal de Duitse voetbalbond er maar 2.000 gebruiken om te verkopen aan Duitsers die in Engeland wonen.

Vanwege de verplichte quarantaine bij aankomst in Engeland, zal het aandeel Duitse fans zeer waarschijnlijk beperkt zijn dinsdag. "Fans die afreizen met kaartjes van een wedstrijd die voor het einde van de quarantaineperiode plaatsvindt, worden bij de grens tegengehouden", maakt de Duitse ambassade in Groot-Brittannië bekend. De kaarten zullen dan ook voornamelijk naar in Engeland woonachtige Duitsers gaan. Ongeveer 300.000 Duitsers wonen in Groot-Brittannië, waarvan 50.000 in de omgeving van Londen.

De regels voor fans die vanuit Duitsland willen reizen zijn duidelijk. Zij moeten bij aankomst in het land een negatieve PCR-test kunnen overleggen. Ook op de tweede en de vijfde dag na aankomst moeten fans negatief zijn getest. Alleen dan kan bij negatieve testresultaten de quarantaine vroegtijdig worden beëindigd. Groot-Brittannië is door het ministerie van Buitenlandse Zaken geclassificeerd als risicogebied. Ook op de terugreis zouden er consequenties kunnen zijn, waaronder een veertiendaagse quarantaine zonder mogelijkheid tot het afnemen van een zelftest.

Hetzelfde scenario doet zich eveneens voor bij Oostenrijk en Italië, die elkaar zaterdagavond op Wembley treffen voor de achtste finale. Bondscoach Franco Foda van Oostenrijk heeft intussen voorgesteld om het duel te verplaatsen om meer supporters bij de wedstrijd aanwezig te laten zijn. "Het zou krankzinnig zijn als onze fans er niet bij zouden kunnen zijn", vertelde hij. "Dan heeft het voor mij geen meerwaarde om in Londen te spelen. Het is nou niet dat Oostenrijk zich elke dag plaatst voor de laatste zestien."