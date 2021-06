Stengs heeft geen boodschap aan criticasters: ‘Dat ga ik niet veranderen’

Donderdag, 24 juni 2021 om 20:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:06

Het afgelopen Eredivisie-seizoen was voor Calvin Stengs een seizoen met ups en downs. De aanvaller van AZ kreeg vaak het verwijt dat hij te wisselvallig speelde en meer rendement uit zijn spel moest halen. Kritieken waar Stengs het deels mee eens is en deels mee oneens. "Er zijn momenten waarvan mensen vinden dat ik teveel risico in mijn spel leg, maar dat ga ik zeker niet veranderen. Daar ligt ook mijn kracht", vertelt de linkspoot in gesprek met Voetbal International.

Niet zo lang geleden, tijdens het EK Onder-21, uitte zowel Ibrahim Afellay als Theo Janssen kritiek op het spel van Stengs. Afellay is van mening dat Stengs constanter aan de bal moet zijn, terwijl Janssen vraagtekens plaatst bij de handelingssnelheid van de AZ'er. "Soms was er misschien wat onterechte kritiek, maar ik heb ook zeker wedstrijden gespeeld waarin er zeker waarheid in zat", houdt Stengs zichzelf een spiegel voor. "Dat vind ik zelf ook. Ik weet dat ik wat constanter moet voetballen en daar gaan we nu hard aan werken. Dat is zeker een doelstelling voor mij voor het nieuwe seizoen."

Stengs begon donderdag met AZ aan de eerste training ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, terwijl hij deze zomer liever was aangesloten bij Oranje voor het EK. Mede door zijn wisselvallige spel besloot bondscoach Frank de Boer Stengs niet op te nemen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Een besluit waar de buitenspeler zich bij neer diende te leggen. "Er zijn momenten waarvan mensen vinden dat ik teveel risico in mijn spel leg, maar dat ga ik zeker niet veranderen. Daar ligt ook mijn kracht. Het is wel de uitdaging om daar een bepaalde constantheid in te vinden."

In tegenstelling tot Teun Koopmeiners en Owen Wijndal is de kans zeer aannemelijk dat Stengs na de zomer nog gewoon bij AZ te bewonderen is. "Ik heb niet het idee dat ik perse moet vertrekken", vertelt hij. "Maar misschien zou het voor mijn ontwikkeling wel goed zijn. Het zou zomaar kunnen, ik sluit niks uit. Of er iets speelt? Nee. Maar als dat wel zo was, zou ik het ook niet zeggen, haha. Ik richt me nu in ieder geval volledig op AZ: zolang ik hier ben, zal mijn focus volledig op deze club gericht zijn. Daar hoeft echt niemand over te twijfelen."