Wijnaldum verklaart opvallend gebaar: ‘Ik laat zien dat we aan hem denken’

Donderdag, 24 juni 2021 om 14:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:02

Mocht Georginio Wijnaldum ook zondag tegen Tsjechië scoren, dan volgt opnieuw het juichen met de hand onder zijn kin en de tong uit zijn mond. De aanvoerder van het Nederlands elftal brengt hiermee een ode aan zijn goed vriend Virgil van Dijk, die het EK uiteindelijk moest laten schieten vanwege de zware knieblessure die hij vorig jaar opliep bij Liverpool.

"Virgil van Dijk juicht ook altijd zo", legt Wijnaldum een en ander uit op de persconferentie van Oranje van donderdagmiddag. "Op deze manier laat ik zien dat we aan hem denken. Maar als hij straks weer fit is, dan stop ik er mee. Dan is het mooi geweest", aldus de middenvelder van Oranje, in de groepsfase van dit EK trefzeker tegen Oekraïne (3-2) en Noord-Macedonië (0-3). Wijnaldum erkent dat hij bijna dagelijks contact heeft met Van Dijk, die hard werkt aan zijn herstel bij Liverpool.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De manier van juichen van Georginio Wijnaldum duidelijk in beeld gebracht.

"Vóór het duel met Noord-Macedonië vroeg hij twee doelpunten aan me", vervolgt Wijnaldum met een kwinkslag. "Hij legt de hoog best hoog, maar het is me wél gelukt. Nee, Virgil heeft nog niet laten weten hoeveel doelpunten ik tegen Tsjechië moet maken. Maar hopelijk vindt hij één doelpunt genoeg", blikt de aanwinst van Paris Saint-Germain alvast vooruit op de ontmoeting in de achtste finale van het EK, zondag in de Puskás Aréna in Boedapest.

Alleen Cristiano Ronaldo (vijf) wist tot dusver vaken te scoren op het EK dan Wijnaldum, die de groepsfase afsloot met drie treffers. De topscorerslijst is desondanks geen groot issue voor de dertigjarige middenvelder. "Ik denk ook niet dat het zozeer mijn kwaliteit is om te scoren. Wel ben ik in staat om veel kansen te creëren en als je veel mogelijkheden krijgt, dan wordt het natuurlijk ook weer makkelijker om te scoren", aldus Wijnaldum.