‘Ik speelde met bijna alle Tsjechen en tegen Frenkie: dat verschil is groot’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 00:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 00:04

Nederlandse profvoetballers zijn overal ter wereld te vinden; van de illustere Premier League of LaLiga tot aan de allerkleinste competities. Zodoende is er minimaal één Nederlander actief in elk van de 24 landen die aan het EK deelnemen en met hen zoomen we in op de sfeer, de EK-selecties, hun eigen ervaringen en nog veel meer. In aflevering 6 komt Mick van Buren aan het woord. Hij is al vijf jaar in dienst bij Slavia Praag; de hofleverancier van Oranje-tegenstander Tsjechië.

Door Thijs Verhaar

“Schrijf maar op dat ik uitga van een 2-0 overwinning”, mompelt Mick van Buren zachtjes. Hij is net met de selectie van Slavia Praag op weg naar een trainingskamp in Oostenrijk als Voetbalzone telefonisch contact zoekt met hem. Zijn Tsjechische ploeggenoten verstaan uiteraard geen Nederlands, maar omdat het woord ‘twee’ fonetisch enigszins lijkt op het Tsjechische ‘dva’, neemt hij toch maar geen risico. Even daarvoor heeft hij in de spelersbus namelijk met veel bombarie aan zijn ploeggenoten verkondigd dat het minimaal een nulletje of drie, vier voor Nederland zou worden. “Maar dat is meer om mijn ploegmaten een beetje te treiteren natuurlijk. In alle wedstrijden die ik de afgelopen jaren van de Tsjechen zag, hebben ze eigenlijk nooit open huis gehouden. Ik verwacht dus niet dat het een walk-over gaat worden.”

In Groep D eindigde Tsjechië verdienstelijk op de derde plaats achter titelkandidaat Engeland (0-1 nederlaag) en Kroatië (1-1 gelijkspel). In die wedstrijden liet de ploeg zien taai te zijn voor grotere tegenstanders en tegen het iets mindere Schotland bewees men ook het spel te kunnen maken (2-0 winst). “Een derde plek in die poule is helemaal niet slecht. Dat hebben ze gewoon heel goed gedaan”, prijst Van Buren. Toch verwacht hij dat de koek daarmee wel op is voor de Tsjechen. “Dat zei ik net ook tegen mijn ploeggenoten. ‘Het was mooi, maar nu is het klaar, he?’ Daar waren ze het eigenlijk wel mee eens. Ze rekenen zelf ook op een kleine nederlaag. Eigenlijk hebben ze al een jaar of vijftien geen echte wereldsterren meer in de ploeg zitten, dus zijn de verwachtingen niet meer zo hooggespannen als vroeger in de tijd van Nedved, Koller, Rosicky en Smicer. Nederland heeft dat natuurlijk wel, dus zou je zeggen dat je wel moet winnen.”

De Tsjechen vieren hun openingsdoelpunt tegen Kroatië op het EK.

Tegelijkertijd benadrukt hij wel dat Oranje moet waken voor onderschatting. “Het zijn misschien geen wereldsterren, maar wel gewoon goede spelers. Patrick Schik is een goede spits en Tomas Soucek een uitstekende middenvelder. Hij heeft vroeger nog bij ons bij Slavia gespeeld en maakt het nu waar in de Premier League (bij West Ham United, red.).” Het meest verwacht Van Buren echter van de jonge spits Adam Hlozek. De pas achttienjarige goalgetter was afgelopen seizoen in 19 competitiewedstrijden goed voor 15 treffers en 8 assists namens Sparta Praag en werd daarmee topscorer. “Het is een heel stevige jongen met veel spiermassa. Zeer goede techniek, topspeler”, vat Van Buren samen. Op het EK lijkt Hlozek tot nu toe echter niet helemaal los te komen omdat hij zich ietwat geforceerd wil bewijzen aan de internationale scouts. “Ik geef het je ook te doen hoor om in te moeten vallen tegen Engeland of Kroatië. Dat is gewoon ontzettend lastig, maar ik weet zeker dat het er op termijn allemaal uit gaat komen bij hem. Geweldig voetballen kan ie.”

Het hart van de verdediging is echter de grote achilleshiel voor bondscoach Jaroslav Silhavy, meent de Nederlander in Tsjechische dienst. “Technisch zijn ze nog wel goed, maar het centrale duo is erg traag”, aldus Van Buren. “Met Memphis Depay en Donyell Malen moet dat wel goed komen en dan heb je ook Dumfries nog op rechts”, redeneert hij. “Ik denk echt dat de snelheid van onze aanval tegen hun verdedigers het verschil gaat maken. Daarom zou ik ook voor Malen kiezen en niet voor Wout Weghorst, hoe zeer ik het ook bewonder wat hij allemaal laat zien in de Bundesliga en ook bij het Nederlands elftal. Ik ben echt fan van Wout, maar tegen deze tegenstander heb je meer aan snelheid”, geeft de 28-jarige rechtsbuiten als tip mee aan bondscoach Frank de Boer. En omdat de normaal gesproken onomstreden en oerdegelijke linksback Jan Boril geschorst is, ziet Van Buren ook kansen voor Denzel Dumfries. “De tweede keuze is wat minder, dus hij moet daar wel overheen kunnen razen.”

Mick van Buren speelt al vijf jaar in Tsjechië en kent de nationale selectie door en door.

De wegens twee gelen kaarten geschorste Boril is een van de vijf afgevaardigden van Slavia Praag. Daarmee is de werkgever van Van Buren hofleverancier van de Tsjechische ploeg. “Tel daarbij nog jongens met wie ik in het verleden hier heb gespeeld (Alex Kral, Vladimir Coufal, Tomas Soucek) en gasten waar ik in de competitie tegen voetbal en dan kom je op meer dan de helft van de Tsjechische selectie uit”, grijnst Van Buren, die in 2013 Excelsior achter zich liet en alleen in 2020 nog een half jaartje bij ADO Den Haag rondliep op de Nederlandse velden. “Van het Nederlands elftal ken ik dus helemaal niemand persoonlijk. Wel van naam natuurlijk en ik heb iedereen vaak zien spelen, maar kennen niet, nee. Ik ken alleen maar Tsjechen en Martin Braithwaite van Denemarken en Barcelona. Hij was echt mijn maatje toen we nog samen bij Esbjerg speelden. Tijdens het EK heb ik alleen niet veel contact met hem of mijn Tsjechische ploeggenoten. Die krijgen al zo veel berichtjes, dus ik stuur alleen af en toe een kort berichtje om ze succes te wensen. De mooie verhalen komen later wel.”

Omdat de onderlinge communicatie tijdelijk summier is, hoeft hij hen ook niet in te lichten over zijn inzichten in het Nederlands elftal. “Daar zullen ze zelf wel hun mensen wel voor hebben”, meent Van Buren, die door zijn clubkeuzes sowieso veel meer kennis heeft van de Tsjechische ploeg. “Die ken ik bijna allemaal en van Nederland heb ik met niemand gespeeld.” Wel had hij Frenkie de Jong twee jaar geleden tegenover zich in de Champions League. “Toen zaten we in een poule met Barcelona, Borussia Dortmund en het Internazionale van Stefan de Vrij”, brengt de aanvaller in herinnering. Slavia haalde uiteindelijk twee punten met remises tegen Barça en Inter. De vier overige duels gingen verloren. “Maar toch is het voor mij en de ploeg een heel mooie herinnering en leuk om Frenkie een keer van dichtbij te zien voetballen. Dat verschil is wel groot met de Tsjechische competitie.”

Hoewel de 29-jarige Van Buren ‘in principe open staat voor een vervolgstap’, zit hij uitstekend op zijn plek bij Slavia Praag. De ploeg pakte afgelopen seizoen de nationale dubbel en mag zich in augustus weer melden in de derde voorronde van de Champions League, nadat het afgelopen seizoen pas in de kwartfinale van de Europa League werd uitgeschakeld door Arsenal. Zelf mocht Van Buren dat succesverhaal niet binnen de lijnen meemaken, want hij werd door een verhuurperiode in de eerste seizoenshelft niet ingeschreven en kreeg na de groepsfase ook geen uitnodiging omdat de ploeg de drie dispensatieplekken gebruikte om zwaargeblesseerde sleutelspelers te vervangen voor nieuwe aanwinsten. “Gelukkig heb ik in de tweede seizoenshelft wel alles gespeeld in de competitie en daarmee mijn aandeel gehad in de dubbel. Ik heb onlangs ook een nieuw contract mogen tekenen voor nog eens twee seizoenen, dus dan zit ik straks als zeven jaar in Tsjechië. Bizar eigenlijk. Dat had ik vooraf ook nooit verwacht toen ik hier tekende.”

Hij voelt echter de waardering van zijn clubgenoten en de fans, terwijl hij Praag een geweldige stad noemt om in te wonen. “De mensen zijn ook lekker fanatiek en houden van sport. IJshockey en voetbal zijn ongeveer fifthy fifthy, maar met ijshockey hebben ze meestal meer succes. Toch zie je dat het nu ook los begint te komen nu de nationale voetbalploeg het goed doet. Dat wordt redelijk uitbundig gevierd, haha. Mooi om die trots te zien”, aldus Van Buren, die zijn liefde voor het Nederlands elftal op zijn beurt ook niet onder stoelen of banken steekt. “Ik heb mijn Oranje shirtje netjes meegenomen naar het trainingskamp, dus reken maar dat ik die zondag aan heb tijdens het ontbijt. Zit ik dan met twintig Tsjechen, haha. Leuk om de boel even op scherp te zetten en gelukkig kunnen ze dat allemaal wel hebben. Het wordt sowieso een leuke dag voor ons en ik hoop dat ik het ze nog lang in kan wrijven. Ik zal me tijdens de wedstrijd een klein beetje rustig houden, maar ga natuurlijk wel gewoon juichen als Oranje de favorietenrol waarmaakt. Maak er toch maar 3-0 van.”

