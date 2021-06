Parttime ijsjesverkoper Léo Dubois ‘verdwaald’ tussen Franse wereldsterren

De strijd om de Europese titel is met een jaar vertraging nu dan eindelijk in volle gang. Voetbalzone licht de komende tijd diverse spelers uit op wie je tijdens EURO 2020 moet letten óf die een bijzonder verhaal hebben. In de elfde aflevering aandacht voor Léo Dubois, die als minst bekende speler in de Franse selectie nog wacht op zijn eerste EK-minuten en eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt is bij de regerend wereldkampioen.

Ja, N’Golo Kanté is misschien wel de meest nederige voetballer ter wereld, maar met zijn erelijst en verrichtingen in de afgelopen editie van de Champions League kun je hem onmogelijk geen wereldster noemen. Paul Pogba idem dito. Kylian Mbappé en Karim Benzema? Geen twijfel over mogelijk. Zo kun je eigenlijk de hele basiself afgaan en ook op de bank zitten nog topspelers als Lucas Hernández, Kurt Zouma en Wissam Ben Yedder; als waardevolle krachten van Bayern München, Chelsea en AS Monaco toch ook zeker niet de minsten. Bij elkaar vertegenwoordigt de Franse EK-selectie een waarde van 1,03 miljard, becijfert Transfermarkt. Allemaal spelen ze bij een topclub of hebben ze bij een topclub gespeeld en hun namen doen bij iedereen een belletje rinkelen, behalve wellicht die van Léo Dubois.

De rechtsback van Olympique Lyon is de minst bekende speler bij de regerend wereldkampioen, meent ook Goal-journalist Naïm Beneddra. “Toch is het best een goede back hoor. Hij is alleen weinig sprankelend in interviews en heeft dus niet zo’n aantrekkingskracht op de fans”, meent hij. “Misschien dat hij daarom niet zo bekend is, maar hij werkt wel hard voor het team. In defensief opzicht is hij heel degelijk en hij levert soms ook wel een bijdrage aan het aanvalsspel. Hij is behoorlijk technisch omdat hij vroeger op het middenveld speelde en beschikt ook over bovengemiddeld veel scorend vermogen voor een rechtsback”, prijst de analist. Toch speelde Dubois dit EK nog geen minuut mee en moest hij zelfs twee keer op de tribune plaatsnemen. De meer defensief ingestelde Benjamin Pavard kreeg in de eerste twee groepsduels de voorkeur, tot hij tegen een gele kaart opliep en Deschamps besloot hem op de bank te houden uit angst voor een schorsing in de achtste finale.

Dubois komt vooralsnog niet in aanmerking voor speelminuten, tot spijt van journalist Naïm Beneddra.

“Toen had Dubois een kans kunnen krijgen, maar de bondscoach koos liever voor centrumverdediger Jules Koundé dan voor zijn enige andere rechtsback in de selectie.” Zo bezien vraag je je af waarom Didier Deschamps zevenvoudig international Dubois überhaupt heeft opgeroepen. In de oefeninterlands in aanloop naar het EK kreeg de voormalig ploeggenoot van Memphis Depay nog wel geregeld speeltijd, maar wist daarin niet echt te overtuigen. “In de EK-kwalificatiecyclus heeft Dubois zijn waarde gehad, maar in maart viel hij tegen. Veel van zijn voorzetten kwamen niet aan, dus misschien is dat de reden dat hij nu geen kans meer krijgt op het EK. Maar anderzijds deed Koundé dat absoluut niet beter tegen Portugal”, oordeelt Beneddra kritisch. Waarom Dubois dan toch is opgeroepen terwijl hij nu opzichtig wordt overgeslagen? “Dat heeft alles met de concurrentie te maken. In Frankrijk hebben we op bijna alle posities opties te over, maar rechtsachter is de spoeling wat dunner achter Pavard. Je hebt eigenlijk alleen Ruben Aguilar en Djibril Sidibé die nu het niveau aan zouden kunnen. Naast Dubois natuurlijk, die hopelijk later in het toernooi nog wel een kans gaat krijgen.”

Beneddra is fan van de 26-jarige rechtsback, die bij Nantes opgroeide en sinds 2018 onder contract staat bij Olympique Lyon. Daar is hij inmiddels de grens van honderd duels gepasseerd en ook afgelopen seizoen was hij onomstreden bij zijn club. “Daar valt hij echt op met zijn mentaliteit. Dubois hoeft in tegenstelling tot veel anderen niet de ster te zijn, maar speelt heel dienend”, aldus de journalist van Goal. “In mijn optiek kan de ploeg dat juist heel goed gebruiken, maar in de Franse media wordt er momenteel eigenlijk vrij negatief over hem gesproken. Hij is een beetje een vreemde eend in de bijt”, aldus Beneddra, die verwijst naar Dubois’ nevenactiviteiten naast het voetbal. Waar veel van zijn ploeggenoten druk zijn met muziek en hun sociale media, is de rechtsback in korte tijd uitgegroeid tot een gevierd zakenman.

Dubois werkt samen met grote merken als Bentley en mag zichzelf sinds vorig jaar bijvoorbeeld ook eigenaar van een goedlopende ijswinkel in hartje Lyon noemen. Hij heeft de invoerrechten van het populaire merk Mammamia Gelato voor de komende vijf jaar exclusief verworven en verkoopt de Italiaanse ijsjes nu als enige in Frankrijk. Extra mooi voor de klanten is dat ze de 26-jarige rechtsback zelf ook in de zaak kunnen treffen. Daar helpt hij geregeld persoonlijk mee om kansarme jongeren een mogelijkheid op een succesvolle maatschappelijke carrière te bieden. “Ik wil graag iets terugdoen en wil mijn ondernemende vaardigheden graag benutten om echt iets bij te dragen voor mensen die bij andere bedrijven nooit aangenomen zouden worden omdat ze niet de juiste achtergrond hebben. Ik kreeg een kans dankzij het voetbal en wil hen hetzelfde bieden met ijsjes”, legt Dubois uit aan Ouest-France.

Dubois vertelt dat hij al van jongs af aan bezig is met het ondernemerschap, al heeft hij er pas sinds de coronacrisis echt werk van gemaakt om de carrière na zijn spelersloopbaan in de steigers te zetten. “De afgelopen jaren ben ik vooral heel veel op bezoek geweest bij bedrijven om een kijkje achter de schermen te nemen. Door mijn voorkeurspositie als voetballer mocht ik met de grote bazen spreken om hun bedrijfsvoering te begrijpen.” De rechtsback zegt daarbij vooral veel te leren van de manier waarop goede leiders positieve energie overdragen aan hun personeel. “Jean-Michel Aulas is wat dat betreft echt een voorbeeld”, verwijst hij naar de directeur van Olympique Lyon. “We praten onderling nooit over zaken doen, maar ik leer veel van hem door dagelijks te kijken hoe hij dingen aanpakt. Hij deelt zijn emoties altijd op de juiste momenten en kan geweldig speechen. Dat is iets waar ik veel inspiratie uit haal”, aldus Dubois, die van plan is om op korte termijn nog veel meer ijswinkels te openen in andere delen van Frankrijk.

Hoewel de pas 26-jarige rechtsback nog de nodige jaren te gaan heeft als voetballer en bezweert dat hij elke morgen het eerst aan voetbal denkt, maakt hij er toch bepaald geen geheim van dat hij de sport na zijn actieve spelersloopbaan gaat verlaten. “Dit zijn de eerste stappen in die richting. Ik ben gewoon een ondernemer en ik haal daar veel voldoening uit.” Zijn spel lijdt er bovendien niet onder, want op clubniveau speelde hij misschien wel het beste seizoen uit zijn carrière. Toch zijn de Franse fans bezorgd dat de reserverechtsback er met zijn gedachten niet helemaal bij is als hij toevallig een belletje krijgt dat de productiemachines kuren hebben of wanneer een medewerker zichzelf in de nesten werkt. Alles ligt onder een vergrootglas nu de ploeg als gedoodverfde titelfavoriet nog niet zoveel indruk maakt als bijvoorbeeld Italië. “Dan gaan mensen zich druk maken om bijzaken als een ijswinkel, maar andersom juichen ze ook net zo hard als hij straks toch een keer mag invallen en het verschil maakt”, aldus Benaddra. “Op een EK staan altijd weer nieuwe helden op, dus misschien is het wel zijn moment om de ster te worden.”

