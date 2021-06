Ödegaard wil profiteren van exit Zidane: ‘Dat heeft Real duidelijk gemaakt’

Donderdag, 24 juni 2021 om 12:53 • Rian Rosendaal

Martin Ödegaard koos halverwege vorig seizoen voor de tijdelijke overstap naar Arsenal, daar Zinédine Zidane hem geen speeltijd gunde bij Real Madrid. Het lijkt er echter op dat de Noorse middenvelder zijn verblijf in Noord-Londen niet gaat verlengen. Ödegaard wil voor zijn kansen gaan bij De Koninklijke, nu Zidane het stokje heeft overgedragen aan Carlo Ancelotti.

"Real Madrid heeft duidelijk gemaakt dat ze me terug willen halen", verklaart Ödegaard in een interview met de Noorse televisiezender TV2. "Het is dus logisch dat ik daar weer aansluit als de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. Het is en blijft natuurlijk een droom om voor die club uit te komen. Ik ben nu alweer ruim zes jaar aan Real verbonden en het doel blijft om daar te slagen. Ik wil gewoon wekelijk spelen, dat heb ik ook altijd duidelijk naar voren gebracht", aldus de spelmaker, die nog niet heeft gesproken met Ancelotti over het seizoen 2021/22.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Nee, er is nog geen persoonlijk contact geweest. Maar ik praat zeer regelmatig met mensen van Real en het contact is dan ook zeer goed. Ik heb momenteel een goed overzicht over wat er allemaal gaande is", concludeert de optimistisch gestemde Ödegaard. De aan Arsenal verhuurde middenvelder zou het prachtig vinden om komend seizoen samen te spelen met Kylian Mbappé. "Dat zou geweldig zijn, ja. Hoe meer topspelers Real weet aan te trekken, des te beter dat is voor de club. Dus waarom zou dat niet mogelijk zijn?"

Defensa Central wist eind mei nog te melden dat Real de vraagprijs voor Ödegaard heeft vastgesteld op zestig miljoen euro. Arsenal hoopt hem nog een jaar te kunnen huren, maar de speler zelf lijkt een ander plan te hebben. Ödegaard, met een doorlopend contract tot medio 2023 in de Spaanse hoofdstad, kwam bij the Gunners tot 2 doelpunten en evenveel assists in 20 optredens. Eerder werd hij door Real uitgeleend aan Real Sociedad.