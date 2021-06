Wijnaldum openhartig: ‘Het kan zo zijn dat ik tóch van het veld stap’

Donderdag, 24 juni 2021 om 11:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:07

Georginio Wijnaldum buigt zich donderdagochtend op een persmoment over enkele heikele kwesties die tijdens dit EK spelen. Zo is er veel te doen geweest om de regenboogkleuren die uiteindelijk toch niet werden getoond bij de ontmoeting tussen Duitsland en Hongarije (2-2) in de Allianz ArenA van woensdagavond. De aanvoerder van Oranje blijft desondanks vechten om diversiteit in de voetbalsport en volgens hem is het dan ook logisch dat hij zondag tegen Tsjechië een OneLove-aanvoerdersband draagt.

"Het past binnen de campagne die eerder gestart is. "We willen laten zien dat we iedereen steunen en dat iedereen erbij hoort", zo benadrukt Wijnaldum nog maar eens. "Wij hebben natuurlijk een podium, naar voetballers wordt geluisterd. Het liefst willen wij de mensen die hier invloed op hebben laten horen, alleen zo zit de maatschappij niet in elkaar. Waarom wordt er niet geluisterd naar mensen die er echt toe doen, de homo's in dit geval? Maar op deze manier kunnen wij een steentje bijdragen, al ben ik geen actieleider." De middenvelder beseft dat wellicht niet iedereen achter de actie met de speciale aanvoerdersband staat. "Het gebeurt met goede bedoelingen. De een vindt het goed, de ander niet. Dat is zoals het is."

Wijnaldum roept de UEFA op om de spelers te beschermen, mocht er in het restant van het EK sprake zijn van racisme of discriminatie tijdens wedstrijden. "De UEFA moet de spelers beschermen. die beslissing moet niet bij de spelers komen te liggen. De UEFA is leidend, ze moeten de spelers beschermen." Wijnaldum is zo eerlijk om toe te geven dat hij nog niet weet wat hij zal doen als hij vanaf de tribune racistisch wordt bejegend door supporters van de tegenstander. "Ik dacht altijd dat ik van het veld zou stappen, maar daar denk ik nu anders over", benadrukt de Oranje-middenvelder.

De captain van Nederland schetst een eventueel scenario in het geval van racisme. "Misschien denken fans van de tegenstander: Oranje is beter, laten we ze racistisch bejegenen zodat de spelers het veld aflopen en de wedstrijd verliezen. Je praat onderling met spelers over zoiets, dan zal er uiteindelijk een keuze worden gemaakt. Maar het is op een EK aan de UEFA om in te grijpen", aldus Wijnaldum, die niet uitsluit dat hij alsnog de gang naar de kleedkamer maakt. "Het kan zo zijn dat ik tóch van het veld stap, als de situatie dat zo bepaalt."