‘Wie herinnert zich over tien jaar nog hoe Nederland in de halve finale kwam?’

Donderdag, 24 juni 2021 om 11:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:38

Valentijn Driessen verwacht minstens een plek in de halve finale voor het Nederlands elftal op het EK. De ploeg van Frank de Boer is gekoppeld aan Tsjechië in de achtste finale en speelt in een eventuele kwartfinale tegen Denemarken of Wales. Driessen spreekt van 'rodeloperwerk' voor Oranje op weg naar Wembley: hij voorziet geen serieuze problemen in de achtste finale en de kwartfinale. Toch zou Driessen de voorkeur geven aan een zwaarder programma, vertelt hij in het programma Kick-Off Oranje van De Telegraaf.

Presentator Pim Sedee noemt Tomás Soucek, Vladimír Darida en Patrik Schick als belangrijkste spelers van Tsjechië. "Die spelen bij West Ham United. Hertha BSC en Bayer Leverkusen. Het Nederlands elftal: Barcelona, Paris Saint-Germain, Liverpool, Juventus, Ajax...", countert Driessen. "Kom op jongens. Als dit misgaat, dan moet je het Nederlands elftal een week of tien in de bunker zetten. Ook Frank de Boer zal moeten vluchten als hij de halve finale nu niet haalt." In de uitzending wordt de vergelijking getrokken met België, dat aantreedt tegen Portugal en vervolgens ook landen als Italië, Frankrijk of Spanje kan treffen op weg naar de finale.

"Dat wil je toch als land? Je wilt toch niet in zo'n reeks terechtkomen als Nederland? Je wilt onderweg heroïsche wedstrijden spelen", geeft de chef voetbal van de krant aan. "Wie gaat zich over tien jaar nog herinneren hoe Nederland in de halve finale is gekomen? Niemand. Dan zegt iedereen: ja, dat was appeltje eitje. De nummers dertig tot vijftig van de wereldranglijst (Tsjechië staat veertigste, Wales zeventiende en Denemarken tiende, red.). Het spreekt totaal niet tot de verbeelding. Niemand zal napraten over de groepsfase en over de wedstrijd tegen Tsjechië. Het is een zouteloos toernooi."

Zowel in de groepsfase als in de knock-outfase heeft Oranje mazzel qua tegenstand. "Ik was bij de loting (in november 2019, red.) en toen zeiden we al tegen Ronald Koeman: 'Wat heb jij toch een gouden pik'", vertelt Driessen. "Die gouden pik is nu iets minder, want ik denk dat Koeman nu dolgraag bondscoach was geweest van het Nederlands elftal. Hij heeft natuurlijk gekozen voor Barcelona, maar hij heeft daar alleen maar ellende meegemaakt. Nederland is nu op weg naar de halve finale en misschien zelfs wel de finale. Wie had dat ooit kunnen denken? Het ligt niet aan het spel of het systeem, maar wel aan de loting."