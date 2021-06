‘Had ik dat niet graag gewild? Altijd gecharmeerd van interesse Ajax’

Donderdag, 24 juni 2021 om 10:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:03

Arnaut Danjuma Groeneveld werd in de winterstop van afgelopen seizoen gelinkt aan Ajax. De vleugelaanvaller voelde er destijds echter niets voor om Bournemouth tussentijds in te ruilen voor de kampioen van Nederland. Een halfjaar later komt een eventuele overstap naar Ajax opnieuw ter sprake. De vleugelaanvaller verwacht ook nu niet dat hij op korte termijn een contract tekent in de Johan Cruijff ArenA.

"Steven Berghuis gaat naar Ajax, had jij dat niet gewild?", krijgt Danjuma donderdagochtend als vraag in de EK-show van Voetbal International. De buitenspeler schiet gelijk in de lach, waarna een serieus antwoord volgt. "Ik heb al, en het is ook al in het nieuws verschenen, een tijdje interesse van Ajax. Had ik dat niet graag gewild? Ik ben natuurlijk altijd gecharmeerd van de interesse van Ajax, het is een groot instituut en een mooie club. Maar om eerlijk te zijn denk ik niet dat ik in deze transferwindow een transfer naar Ajax zal maken", aldus de realistische Danjuma.

Volgens de Bournemouth-aanvaller klopt het dat Ajax in januari op informele basis contact heeft gelegd met zijn zaakwaarnemer. "Ja, dat is wel waar. Ajax heeft altijd wel geïnformeerd sinds mijn tijd bij NEC. Toen had ik ook de optie om naar Ajax te gaan. Bij Club Brugge hebben ze hier en daar ook wat geïnformeerd, en bij Bournemouth ook. Maar ik denk niet dat ik naar Ajax zal gaan." Danjuma laat zich vervolgens uit over de vraagprijs die Bournemouth momenteel hanteert. "Ik kan me voorstellen dat de club de investering (16,5 miljoen euro, red.) terugwil, dus wat zal het zijn. Ik zou het zelf niet weten. Maar als je er logisch over gaat nadenken, ze hebben zestien miljoen euro betaald volgens mij en het salaris wat je daar bovenop verdient."

Voetbalzone wist eerder deze maand te melden dat er concrete interesse in Danjuma is van Leicester City, VfL Wolfsburg en Olympique Lyon. Het heeft echter nog niet geleid tot een transfer naar een van deze clubs. "Ik ben heel ambitieus ingesteld en ik wil in mijn carrière zoveel mogelijk bereiken. De Championship is een goed platform om je te laten gelden en ik ben bezig aan een goed seizoen. Ik weet ook wel dat er interesse zal zijn en bepaalde clubs komen waaraan ik gelinkt word. Natuurlijk hoop ik in één van de vijf topcompetities van de wereld te kunnen spelen volgend seizoen", zei Danjuma in mei in een uitgebreid interview met Voetbalzone.