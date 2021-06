Van der Sar wijst Gary Neville op ‘fout’ na rigoureus voorstel

Donderdag, 24 juni 2021 om 10:37

Gary Neville vindt dat Engeland in een 5-2-3-systeem moet gaan spelen tegen Duitsland in de achtste finales van het EK. De oud-international denkt dat het team van bondscoach Gareth Southgate met vijf verdedigers meer kans maakt op het bereiken van de kwartfinale dan in de huidige 4-2-3-1-formatie. Op Twitter geeft hij zijn favoriete opstelling prijs. Dat onder meer Jack Grealish en Phil Foden geen basisplaats hebben in het team van Neville, leidt tot kritiek van Jack Wilshere. Ook Edwin van der Sar mengt zich in de discussie, hetzij met een knipoog.

Oud-international Neville denkt dat Engeland een goede kans maakt tegen Duitsland als het gaat spelen met vijf verdedigers. Op Twitter geeft hij in die formatie zijn favoriete opstelling prijs en daarin hebben Reece James en Luke Shaw een rol als wingback. Neville zou Grealish en Foden buiten de ploeg laten, terwijl hij wel een plek inruimt voor Bukayo Saka. Laatstgenoemde maakte een sterke indruk in de laatste groepswedstrijd tegen Tsjechië, waarin hij werd verkozen tot man van de wedstrijd. Neville zou Kyle Walker, John Stones en Harry Maguire graag zien als achterste drie. Kalvin Phillips en Declan Rice zou de oud-speler van Manchester United tegenover Toni Kroos en Ilkay Gündogan zetten.

England V Germany



James

Walker

Stones

Maguire

Shaw



Rice

Philips



Sterling

Kane

Saka



Wing backs to match up / Engage Germany’s

Saka and Sterling left higher in channels v Germany wide CB

Rice / Philips onto Kroos/ Gundagan



Thoughts ? — Gary Neville (@GNev2) June 24, 2021

Wilshere heeft donderdagochtend op Twitter gereageerd op het idee van Neville. De 34-jarige middenvelder, goed voor 34 interlands namens Engeland, snapt niet dat Neville geen plek inruimt voor Grealish en Foden. “De meest getalenteerde en creatieve spelers. Minimaal één van de twee moet spelen!” Van der Sar valt het op dat zijn oud-ploeggenoot van Manchester United slechts tien spelers opstelt. “Geen doelman?”, aldus de algemeen directeur van Ajax. “Liever niet”, reageert Neville lachend.

Engeland won Groep D met zeven punten uit drie wedstrijden. Het openingsduel met Kroatië werd met 1-0 gewonnen, waarna een doelpuntloos gelijkspel tegen Schotland volgde. In de laatste wedstrijd werd Tsjechië met 0-1 opzij gezet. In de kwartfinale is Engeland gekoppeld aan Duitsland, dat zich woensdag ternauwernood plaatste met een 2-2 gelijkspel tegen Hongarije. Mocht Engeland de kwartfinale overleven, dan speelt het in de kwartfinale tegen de winnaar van Zweden – Oekraïne.