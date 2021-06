Rafael van der Vaart richt zich op Twitter met knipoog tot Spanje

Donderdag, 24 juni 2021 om 09:35 • Laatste update: 11:03

Rafael van der Vaart heeft Spanje via Twitter gefeliciteerd met het bereiken van de achtste finales op het EK. De voormalig Oranje-international lag de afgelopen dagen hevig onder vuur in Spanje vanwege stevige kritiek op de ploeg van Luis Enrique. “Het lijkt erop dat mijn woorden hebben geholpen als motivatie”, reageerde de oud-international woensdagavond met een knipoog op social media op de 0-5 overwinning van Spanje op Slowakije. “Het was een goede wedstrijd vanavond. Gefeliciteerd met het behalen van de knock-outfase.”

Spanje begon het EK met een doelpuntloos gelijkspel tegen Zweden, waarna een 1-1 gelijkspel volgde tegen Polen. Na het tweede gelijkspel op rij was Spanje een van de mogelijke tegenstanders van Oranje in de achtste finales. “Laten we het hopen. Fluitend door, echt. Ik vind Spanje echt een verschrikking, jezus . . . Er zit eigenlijk niks in”, analyseerde de oud-voetballer van onder meer Real Madrid bij de NOS.

Looks like my words worked as motivation for @SeFutbol ?? Good game tonight, congrats on reaching the knockouts ?? — Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) June 23, 2021

De kritische woorden van Van der Vaart werden breed uitgemeten in de Spaanse media. Onder meer Spaans international Koke reageerde fel: “Hij wil gewoon zijn moment van glorie”, zei de middenvelder van Atlético Madrid bij de radioshow El Partidazo de COPE. “Ik heb hem ooit in een WK-finale zien spelen. Daar hebben we hier op ons trainingscentrum nog een foto van. Dat Andrés Iniesta scoort tegen Nederland, met Van der Vaart naast hem. We zullen die foto niet meenemen naar de kleedkamer, maar we zullen zijn uitspraken zeker in ons achterhoofd houden.”

Ook Sergio Busquets kon het niet laten om te reageren. “Ik kan op basis van eerdere wedstrijden nu van alles roepen om hem naar beneden te halen, maar dat ga ik niet doen”, aldus de Barcelona-middenvelder, die in 2010 met Spanje de WK-finale van Nederland won. “Hij zit fout met zijn uitspraken, het is shit dat hij dat heeft gedaan”, zei Pablo Sarabia in de Spaanse media. “Maar de enige herinnering die ik aan hem heb is van het WK 2010, en daarin komt hij er niet heel goed uit. Want wij wonnen de finale.”