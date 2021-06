Duitse kranten oordelen hard na ternauwernood ontlopen van blamage

Donderdag, 24 juni 2021 om 09:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:21

De nodige zorgen in Duitsland over het verdere verloop van het EK, ondanks de plaats in de achtste finale van de eindronde. De Duitse media zijn niet bepaald onder de indruk van het moeizame gelijkspel van woensdagavond tegen het dappere Hongarije (2-2) in de Allianz Arena. Onder meer BILD is van mening dat de viervoudig wereldkampioen echt op het nippertje een grote afgang heeft weten af te wenden in München.

De Duitse boulevardkrant deelt een onvoldoende uit aan het elftal van de vertrekkende bondscoach Joachim Löw. "Het Duitse voetbal is maar net een volgende blamage bespaard gebleven", zo luidt het duidelijke en harde oordeel daags na de zenuwslopende wedstrijd tegen de Hongaren. Drie jaar geleden was de poulefase van het WK gelijk het eindstation van de Duitsers. "Nu wacht de clash met Engeland (dinsdag, red.) op Wembley, wat ons lievelingsstadion is. Een ware klassieker, al zal het wel snel een stuk beter moeten. Het was slecht, maar desondanks zijn we een ronde verder."

Ook Kicker mist overtuiging in het spel van Duitsland na de drie wedstrijden in de groepsfase van het EK. "Het overleven van de groepsfase, het minimale doel van het EK, is bereikt. Maar er is nog steeds ontzettend veel werk te verzetten. De verdediging bijvoorbeeld grossiert nog steeds in het maken van fouten en ook Manuel Neuer speelt niet zo soeverein als voorheen." Volgens de Duitse krant vallen met name Serge Gnabry en Ilkay Gündogan erg tegen op dit EK, terwijl ook Robin Gosens door de mand viel tegen de stugge Hongaren. "Waar was de Gosens die tegen Portugal nog zo geweldig speelde?", vraagt men zich af.

Die Welt vreest dat de achtste finale gelijk het eindstation is voor de wereldkampioen van 2014. "Met deze manier van spelen is uitschakeling op het EK heel dichtbij. Duitsland is niet vaker met zoveel geluk door de groepsfase heengekomen." Vooral in defensief opzicht schort er het nodige aan bij die Mannschaft. "Er is geen stabiliteit in de verdediging, wat vóór het EK ook al een probleem was. Tegen Hongarije viel wederom een doelpunt uit een counter en de tweede treffer kwam zelfs direct vanaf de aftrap. Dat mag echt nooit meer gebeuren", krijgt de Duitse formatie als waarschuwing mee.

De Frankfurter Allgemeine Zeitung rept een dag na de ontsnapping tegen de Hongaren over een 'gedenkwaardig Duits drama'. Er is ook enig optimisme, daar Engeland ook nog niet echt wist te overtuigen in de eerste fase van dit EK. Der Spiegel vergelijkt Duitsland met een doos vol chocola. "Je weet nooit wat je zal krijgen. Het werd tegen Hongarije andermaal goed duidelijk dat het elftal van Löw erg veel moeite heeft met mindere tegenstanders. Op goede dagen kan elk team verslagen worden, maar op slechte dagen kan Duitsland ook van iedereen verliezen."

Het bondscoachschap van Löw duurt dus nog tenminste één wedstrijd, al had de oefenmeester zelf woensdagavond nooit het idee dat het EK al na de groepsfase voorbij zou zijn voor zijn manschappen. "Dat gevoel had ik nooit", zo liet hij na afloop optekenen in de Duitse media. "Deze spelers hebben gelukkig een extreem goede mentaliteit. De ontknoping van de wedstrijd was sensationeel te noemen." Wat volgt is de kraker tegen Engeland in de achtste finale. "Een absoluut hoogtepunt om aan te mogen treden op Wembley." In dat stadion veroverde Duitsland in 1996 overigens de Europese titel.