Tsjechische media beducht: ‘Oranje symboliseert gloeiende lava dit EK’

Donderdag, 24 juni 2021 om 08:30 • Yanick Vos • Laatste update: 09:09

Nederland is in de achtste finales van het EK gekoppeld aan Tsjechië, dat als derde eindigde in Groep D. In de Tsjechische media wordt reikhalzend uitgekeken naar de ontmoeting van zondag in Boedapest. Oranje wordt beschouwd als favoriet. “De traditionele oranje kleur van de selectie van Frank de Boer symboliseert gloeiende lava op het toernooi”, schrijft de krant Blesk.

Met vier punten uit drie wedstrijden eindigde Tsjechië op de derde plaats in Groep D. Na een 0-2 zege op Schotland volgde een 1-1 gelijkspel tegen Kroatië en een 0-1 nederlaag tegen Engeland. “We beschouwen Nederland als een van de topteams en favorieten van het toernooi. Maar als wij optimaal presteren, kunnen wij het tegen iedereen opnemen. De wedstrijd zal uitwijzen of het een gelukkige loting was, of niet”, heeft assistent-bondscoach Jiri Chytry reeds laten optekenen in de Tsjechische media.

Blesk lijkt niet ontevreden met Nederland als tegenstander. “De nationale ploeg eindigde als derde nadat het werd ingehaald door de Engelsen en Kroaten. Maar uiteindelijk staat het team er niet eens zo slecht voor. Ja, Nederland is groepswinnaar, maar Kroatië neemt het als nummer twee op tegen Spanje. En wat het nog interessanter maakt: de winnaar van de achtste finale neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de confrontatie tussen Wales en Denemarken. Echter, het overleven van de volgende ronde wordt een hele klus. Het land van Johan Cruijff en Marco van Basten ging fluitend door de groepsfase. Ze rekenden af met Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië, scoorden acht keer en straalden plezier uit.”

“Nederland was soeverein, maar de thuisomgeving heeft hen veel geholpen”, doelt de Tsjechische trainer Miroslav Soukup, de coach van de Olympische ploeg van Irak, op de drie wedstrijden van Oranje in de Johan Cruijff ArenA. “Nederland had niet de moeilijkste weg naar de volgende ronde. Ja, Oekraïne scoorde twee keer in korte tijd, maar dat kwam misschien door onderschatting van Nederland. Het wordt zeker geen makkelijke wedstrijd. Als we de kwartfinale willen halen, dan zullen we een nog betere prestatie moeten leveren dan tegen Schotland”, zo denkt Soukup. Ook de Tsjechische krant Deník ziet de ploeg van De Boer als favoriet: “Oranje won Groep C zonder ook maar een punt te verliezen en is duidelijk de favoriet. Nederland speelt samen met Italië tot nu toe het beste voetbal dit EK", zo klinkt het.

“We kunnen moeilijk doen over Tsjechië, maar dat is bij lange na niet meer het Tsjechië van Poborský, Koller en Rosicky", reageerde Pierre van Hooijdonk woensdagavond bij de NOS op de tegenstander van Oranje. André Ooijer haakte in en denkt niet dat Nederland Tsjechië zal onderschatten. "Wat mij betreft is dat niet mogelijk. Ik vind dat we een heel goede selectie hebben en denk dat we het op kunnen nemen tegen Duitsland of Portugal, maar we zitten wel aan de goede kant”, aldus de oud-international.