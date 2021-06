Colombia furieus op Néstor Pitana na controversieel doelpunt Firmino

Donderdag, 24 juni 2021 om 07:05 • Yanick Vos

Met negen punten uit drie wedstrijden heeft Brazilië zich geplaatst voor de kwartfinale van de Copa América. In de nacht van woensdag op donderdag werd er afgerekend met Colombia, dat furieus van het veld stapte. De Argentijnse scheidsrechter Néstor Pitana speelde namelijk een zeer bedenkelijke rol bij de gelijkmaker van Brazilië in de tweede helft. Uiteindelijk tekende Casemiro in de honderdste minuut voor het winnende doelpunt: 2-1.

De wedstrijd was nog geen tien minuten onderweg toen Juan Cuadrado een hoge voorzet vanaf de rechterflank in huis had. FC Porto-middenvelder Luis Díaz schatte de voorzet op waarde en werkte de bal met een prachtige omhaal snoeihard achter Palmeiras-keeper Weverton, die van bondscoach Tite de voorkeur kreeg boven Alisson Becker en Ederson Moraes. Na het openingsdoelpunt werd Colombia achteruit gedrongen. Brazilië viel aan in de jacht op de gelijkmaker en nam daarbij het doel van David Ospina regelmatig onder vuur. Met name Neymar kwam veelvuldig in scoringspositie. De aanvaller van Paris Saint-Germain had zijn vizier echter niet op scherp staan. Na een uur spelen was hij dicht bij de gelijkmaker, ware het niet dat hij vanuit een moeilijke hoek de bal op de paal schoot.

#CopaAmérica ??



¡QUÉ GOLAZO! Luis Díaz abrió el marcador con una hermosa pirueta para Colombia



GOOOLAÇO DA COLÔMBIA! Luis Díaz abre o placar para @FCFSeleccionCol



???? Brasil ?? Colômbia ????#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/PgTJBD4Yk7 — Copa América (@CopaAmerica) June 24, 2021

Waar Neymar het naliet om te scoren, was het uiteindelijk Roberto Firmino die in de 78ste minuut op controversiële wijze voor de 1-1 tekende. Tijdens de Braziliaanse aanval kreeg scheidsrechter Pitana de bal tegen zich aangeschoten. Meerdere Colombiaanse spelers rekenden erop dat de Argentijnse arbiter het spel zou stilleggen, zoals de regels voorschrijven. Omdat Brazilië in balbezit bleef liet de arbiter het spel echter doorgaan, daar waar een scheidsrechtersbal op zijn plaats was geweest. Renan Lodi gaf vervolgens voor vanaf links en Firmino kopte raak. De protesten van de Colombiaanse ploeg bij Pitana waren hevig. Desondanks bleef de gelijkmaker staan; ook de VAR greep niet in.

De ploeg van Tite bleef aandringen en kreeg uiteindelijk diep in blessuretijd waar het op hoopte. In de tiende minuut van de extra toegevoegde speeltijd kopte Casemiro Brazilië naar de zege in Rio de Janeiro. Uit een hoekschop van Neymar kwam hij voor zijn directe tegenstander en liet hij van dichtbij Ospina kansloos. Zodoende komen de Goddelijke Kanaries op negen punten uit drie wedstrijden en is het als groepswinnaar zeker van de kwartfinale. Zondagavond 27 juni sluit Brazilië de groepsfase af met een wedstrijd tegen Ecuador. Het team van Tite neemt het in de kwartfinale op tegen de nummer vier van Groep A. Ook Argentinië, Chili en Colombia zijn al zeker van een plek in de volgende ronde.