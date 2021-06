Leon Goretzka lijkt na beslissend doelpunt statement te maken

Leon Goretzka lijkt woensdagavond bij de viering van zijn beslissende doelpunt tegen Hongarije (2-2) een statement te hebben gemaakt tegen een omstreden anti-homowet, die vorige week door het Hongaarse parlement werd aangenomen. De middenvelder van Duitsland, die zijn ploeg een plek in de achtste finale bezorgde, beeldde met zijn hand een hart uit richting de supporters van Hongarije in München.

Goretzka werd in het wedstrijdinterview na afloop niet gevraagd naar zijn viering, maar profileerde zich in het verleden wel meermaals als bondgenoot van de lhbti-gemeenschap. Eerder deze week zei hij dat het 'absurd' zou zijn als Duitsland zich had moeten verontschuldigen omdat Manuel Neuer met een regenboogband om zijn arm speelt; de UEFA opende een onderzoek om na te gaan of de keeper de gedragsregels overtrad, maar kwam al snel tot de conclusie dat geen sprake is van een overtreding. "Sport moet niet misbruikt worden, dat is duidelijk. Maar het zou absurd geweest zijn als wij ons hiervoor hadden moeten verontschuldigen. Het is duidelijk waar de band voor staat", zei Goretzka in een reactie.

In een interview met Playboy moedigde de middenvelder twee maanden geleden queer-voetballers aan om uit de kast te komen. "Elke voetballer die dat doet zou mijn steun hebben, maar ik begrijp het als de stap te groot is. Ik hoop dat spelers uit de kast komen terwijl ik nog voetbal. Ik denk dat de supporters, ondanks het doemdenken van velen, er veel beter mee zouden omgaan dan we soms denken. De maatschappij is soms verder gevorderd dan de sport, als het aankomt op zulke onderwerpen", zei Goretzka.

Leon Goretzka's heart celebration in front of #HUN fans. One for Viktor Orban. #GER pic.twitter.com/57EyXyOv3N — Colin Millar (@Millar_Colin) June 23, 2021

"Ik zou absoluut blij zijn als een speler uit de kast komt. Ik denk dat je daarmee de weg vrijmaakt voor veel anderen, die zich niet meer hoeven te verstoppen. Er zullen veel populistische en achterhaalde reacties op volgen, maar we leven in 2021. Als spelers, fans, clubs en maatschappij dienen we spelers te beoordelen op hun prestaties, niet op hun seksuele geaardheid", concludeerde Goretzka. Behalve Neuer sprak ook Mats Hummels zich uit tegen de Hongaarse wet, die inhoudt dat er op plaatsen waar minderjarigen aanwezig zijn geen verwijzingen mogen zijn naar homoseksuele mensen en transgenders. Hummels droeg dinsdag tijdens de persconferentie een kleurrijk shirt met de tekst 'Love Unites'.

Het Nederlands elftal speelt zondagavond in Boedapest de achtste finale tegen Tsjechië. In de studio van de NOS zegt voormalig voetbalster Roxanne Hehakaija, zelf lesbienne, het mogelijk te achten dat queer-supporters van Oranje de wedstrijd zullen mijden. "Ik denk dat LHBT-fans er zeker over nadenken om niet naar Boedapest te gaan. Niet alleen vanwege de situatie, maar ook uit solidariteit, omdat ze niet kunnen ondersteunen wat daar gebeurt", aldus Hehakaija, die niet te spreken is over het statement dat de UEFA woensdag maakte.

Er was de afgelopen dagen veel kritiek op de beslissing van de Europese voetbalbond om de Allianz Arena niet de kleuren van de regenboog te laten tonen tijdens het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije. De UEFA heeft het eigen logo op sociale media voorzien van regenboogkleuren en beklemtoonde dat het afwijzen van het verzoek vanuit München niet politiek gemotiveerd was. "Integendeel, het verzoek zelf was politiek, gekoppeld aan de aanwezigheid van het Hongaarse voetbalelftal in het stadion voor de wedstrijd van vanavond met Duitsland", klonk het. "Voor de UEFA is de regenboog geen politiek symbool, maar een teken van onze vastberaden inzet voor een meer diverse en inclusieve samenleving."

Pierre van Hooijdonk noemt het standpunt van de UEFA 'verschrikkelijk' en daar is Hehakaija het mee eens. "Dan ga je ertussen zitten. Het sloeg eigenlijk nergens op. Het voelt alsof ze er iets over moeten zeggen en dan komen ze hiermee. De UEFA is zo'n ontzettend bepalend orgaan. Dat moet echt stappen nemen, niet dit halve werk." Van Hooijdonk trekt de vergelijking met protesten tegen racisme die worden toegestaan, zoals het knielen voor de wedstrijd. "En hier wordt een initiatief genomen, en dat wordt dan zo aan de kant geschoven." Voormalig Oranje-international André Ooijer noemt de situatie 'verschrikkelijk treurig'. "Als mens moet je je gewoon veilig kunnen voelen, ongeacht hoe je bent of hoe je eruitziet."