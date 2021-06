Duitsland voorkomt ternauwernood stunt van Hongarije en gaat topper spelen

Woensdag, 23 juni 2021 om 22:52 • Chris Meijer • Laatste update: 23:02

Duitsland heeft zich ternauwernood weten te plaatsen voor de achtste finale van het EK. Hongarije kwam in de Allianz Arena tot twee keer toe op voorsprong, maar door een doelpunt van Leon Goretzka in de 84e minuut eindigde het treffen in een 2-2 gelijkspel. Door de remise eindigt Duitsland als tweede in Groep F, wat in de achtste finale een ontmoeting met Engeland op Wembley oplevert. Hongarije neemt met twee punten als nummer laatst van de poule afscheid van het EK.

Na de 2-4 overwinning op Portugal werkte Duitsland met goed gevoel toe naar de laatste groepswedstrijd tegen Hongarije, dat eerder al stuntte met een 1-1 gelijkspel tegen Frankrijk. De Duitse bondscoach Joachim Löw moest één wijziging doorvoeren in zijn basiself: Leroy Sané verving Thomas Müller. Het volkslied van Hongarije werd verstoord door een veldbestormer met een regenboogvlag, die daarmee een statement maakte tegen de omstreden anti-homowet die recent werd aangenomen door het Hongaarse parlement en de afgelopen dagen veelvuldig onderwerp van gesprek was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De eerste mogelijkheid was voor de Duitsers, die via Joshua Kimmich de Hongaarse doelman Péter Gulácsi op de proef stelden. Met elf minuten spelen kwam Hongarije echter verrassend op voorsprong. Een voorzet van Roland Sallai vond Ádám Szalai, waarna de Hongaarse aanvoerder tussen Mats Hummels en Matthias Ginter in al vallend de bal in de rechterhoek achter doelman Manuel Neuer kopte. Duitsland kreeg vervolgens al snel een grote kans om weer op gelijke hoogte te komen: na 21 minuten spelen kopte Hummels vanuit een hoekschop van Kimmich op de lat.

Terwijl de regen in München met bakken naar beneden kwam, had Duitsland het in het restant van de eerste helft uitermate lastig met Hongarije. De Hongaren plooiden zich terug op de eigen helft en die Mannschaft had moeite om daar tussendoor te voetballen. Ook in de tweede helft had Duitsland aanvankelijk moeite om de Hongaarse muur te slechten. De eerste speldenprik na rust werd uitgedeeld door Kai Havertz, wiens inzet te zwak was om Gulácsi in de problemen te brengen. Bij vlagen liet ook Hongarije zich zien: zo ging een vrije trap van Roland Sallai tegen de buitenkant van de paal.

Met 66 minuten op de klok kwam Duitsland op gelijke hoogte, wat grotendeels te danken was aan Gulácsi. De Hongaarse doelman ging onder een verre vrije trap van Kimmich door, waarna Hummels doorkopte en Havertz van dichtbij de bal in het lege doel werkte. Slechts dertig seconden later lag de bal alweer aan de andere kant in het net. Andras Schäfer ging een combinatie aan met Szalai, kreeg de bal terug, was Leroy Sané en Hummels te snel af en kopte de bal langs de uitgekomen Neuer. Duitsland moest weer opnieuw beginnen met het vinden naar een gaatje in de Hongaarse muur.

Die werd voor het eerst gevonden door Toni Kroos, die de bal maar net voorlangs schoof. Uiteindelijk bezorgde Goretzka Duitsland in de 84e minuut de verlossing. Een inzet van de ingevallen Timo Werner werd aanvankelijk nog geblokt door een Hongaarse verdediger, waarna de bal voor de voeten viel van Goretzka. De middenvelder van Bayern München schoot via een Hongaars been raak en bezorgde Duitsland daarmee een plek in de achtste finale, daar Hongarije in de absolute slotfase niet meer tot doelpunten kwam. Op 29 juni wacht voor Duitsland nu op Wembley een ontmoeting met Engeland.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Frankrijk 3 1 2 0 1 5 2 Duitsland 3 1 1 1 1 4 3 Portugal 3 1 1 1 1 4 4 Hongarije 3 0 2 1 -3 2