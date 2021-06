Declan Rice deelde dinsdagavond al verkapte waarschuwing uit aan Oranje

Woensdag, 23 juni 2021 om 21:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:29

Het vertrouwen in de nationale ploeg van Tsjechië is te laag, vindt Vladimir Coufal. De rechtsback was dinsdagavond een van de uitblinkers in zijn ploeg, maar kon een 0-1 nederlaag tegen Engeland niet afwenden. Tsjechië verzamelde vier punten in Groep D en bekert door als nummer drie. De ploeg van bondscoach Jaroslav Silhavy is de tegenstander van het Nederlands elftal in de achtste finale van zondag.

Tsjechië begon het EK met een 0-2 zege op Schotland, remiseerde daarna tegen Kroatië (1-1) en verloor van Engeland. "We zijn door naar de laatste zestien, wat veel mensen voor het toernooi niet hadden verwacht", zegt Coufal in gesprek met de Tsjechische krant Deník. "Maar je verliest met 0-1 van Engeland en je krijgt kritiek van alle kanten. Ik merk dat de natie heel pessimistisch is. Hongarije verliest met 0-3 van Portugal, maar het hele stadion staat en applaudisseert voor ze. Wij krijgen de kritiek dat alleen Patrik Schick doelpunten kan maken. Engeland heeft ook maar één speler die scoort (Raheem Sterling maakte beide Engelse doelpunten op het EK, red.) en daar is iedereen lovend over."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Coufal zorgde aan de rechterflank nog voor wat Tsjechisch gevaar, maar een nederlaag bleek niet af te wenden. "Ik genoot van de wedstrijd", blikt de vleugelverdediger terug. "De Engelsen toonden respect voor ons, ook na de wedstrijd. Ik sprak na afloop met Declan Rice, die vertelde over de intensieve manier waarop Engeland zich had voorbereid op de wedstrijd. Hij zei dat ze veel respect hadden voor Tsjechië en dat wij de afgelopen tijd veel sterker zijn geworden. Engeland was de betere partij, maar heeft slechts twee keer op doel geschoten. Niemand in Tsjechië ziet dat. De positieve feedback van de Engelsen is een blijk van waardering voor ons werk. Ze beseffen dat wij een bedreiging vormden."

Het door Coufal geschetste pessimisme in Tsjechië is merkbaar in de eerste reacties op de koppeling. De Tsjechische sportkrant Sport vroeg woensdagavond direct aan lezers of Tsjechië de achtste finale tegen Oranje zal overleven. Van de ruim dertienduizend stemmers zegt een meerderheid van 61,2 procent te verwachten dat de achtste finale het eindstation wordt, terwijl 38,8 procent een zege voorspelt in Boedapest. Deník spreekt van een 'zware tegenstander' en schrijft dat Oranje de 'duidelijke favoriet' is.

Vaclav Cerny is wél enigszins optimistisch over de kansen van Tsjechië. De aanvaller van FC Twente, tweevoudig international van Tsjechië, zegt dat de ploeg zich goed kan opladen voor wedstrijden tegen toplanden. "We vinden altijd wel een manier om die ploeg het dan lastig te maken. Ik denk dus dat het een zware wedstrijd wordt voor Nederland. Uiteindelijk heeft Oranje wel meer kwaliteit. We zullen het zien", vertelt hij aan ESPN. Cerny noemt Tsjechië een compacte ploeg. "Je hebt ook Patrik Schick die het uitstekend doet. Hij helpt het team door wat extra's te brengen met zijn goals. Voor de rest is het echt heel compact. Het team is ook heel hecht. Dat is altijd al de kracht geweest van het Tsjechische elftal."