Veldbestormer met regenboogvlag verstoort volkslied van Hongarije

Woensdag, 23 juni 2021 om 21:20 • Laatste update: 21:42

Het volkslied voorafgaand aan de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije werd woensdagavond verstoord. Een man rende het veld van de Allianz Arena op met een regenboogvlag in zijn hand en toonde deze voor de zingende Hongaren. Na enkele seconden werd de man door stewards naar de grond gehaald en van het veld gedragen. De beelden werden op televisie niet uitgezonden, maar video's ervan worden wel gedeeld via social media.

Er was de laatste dagen veel te doen om de ontmoeting tussen Duitsland en Hongarije in München. Burgemeester Dieter Reiter had bij de UEFA het verzoek ingediend om het stadion van Bayern München de kleuren van de regenboog te laten aannemen, om zo duidelijk te laten zien dat de Duitse stad voor diversiteit en tolerantie staat. Het voorstel van Reiter kwam als reactie op de omstreden wet die vorige week werd goedgekeurd, een initiatief van de Fidesz-partij van de Hongaarse premier Viktor Orban. Met deze wet wordt de 'promotie' van homoseksualiteit in het land verboden. Dit houdt in dat er op plaatsen waar minderjarigen aanwezig zijn geen verwijzingen mogen zijn naar homoseksuele mensen en transgenders.

De UEFA weigerde het verzoek om de Allianz Arena in de regenboogkleuren te verlichten. De veldbestormer maakte op deze manier alsnog een statement tegen de omstreden Hongaarse wet. Op de tribune van de Allianz Arena zijn ook verschillende regenboogvlaggen te zien. Maar liefst 46 clubs, waaronder Eintracht Frankfurt en VfL Wolfsburg, kondigden al eerder aan om in hun stadion wél de regenboogkleuren te tonen.

Oh wow! One spectator just ran on with a rainbow flag during the Hungarian national anthem. Loud cheers from the Germany block pic.twitter.com/EDJzdV0tbx — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) June 23, 2021

Streaker with rainbow flag during the Hungarian anthem. Big applause from the German fans. pic.twitter.com/EfSb8AYYkH — Tobi Altschäffl (@altobelli13) June 23, 2021