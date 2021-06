‘Het hangt ervan af of Oranje een optie wordt, maar België is een mogelijkheid’

Woensdag, 23 juni 2021 om 20:57 • Chris Meijer • Laatste update: 21:22

Pascal Struijk wil voorlopig afwachten of hij de keuze krijgt tussen een interlandcarrière voor Nederland of België. De 21-jarige centrumverdediger annex defensieve middenvelder groeide op in Nederland, maar werd geboren in België en sprak reeds met de Belgische bondscoach Roberto Martínez. Op de officiële website van Leeds United zegt dat hij er naar uitkijkt om zich te kunnen meten met Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong.

Struijk krijgt de vraag of het goed is dat hij inspiratie haalt uit Nederlandse spelers. “Natuurlijk, het zijn hele goede spelers om in de gaten te houden. Ik zou graag hetzelfde niveau halen als Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt”, geeft Struijk te kennen. Hij speelde jeugdinterlands voor Oranje Onder-17 en werd daarna niet meer opgeroepen. “Qua interlandcarrière wil ik afwachten waar interesse vandaan komt. Het hangt ervan af of Oranje een optie wordt, maar België is altijd een mogelijkheid voor me. Ik heb met de bondscoach gesproken en dat geeft me mogelijkheden om daar over na te denken. Iedereen heeft zijn eigen pad en ik probeer mijn eigen weg te vinden.”

Dit seizoen kwam Struijk tot 29 optredens voor Leeds United, waarvan 23 als basisspeler. De voormalig jeugdspeler van Ajax en ADO Den Haag laat zich lovend uit over zijn manager Marcelo Bielsa. “Hij heeft ervoor gezorgd dat ik me enorm ontwikkeld heb. Hij zorgt ervoor dat je ieder aspect van je spel kunt verbeteren en alles dat ik kan doen, is daar iedere dag van leren. Het is heel leuk om bij Leeds United te spelen, er wordt veel gelachen op de training en we hebben jonge, goede spelers.”

“De manager bepaalt of ik speel. Maar iedere keer dat ik minuten krijg, zorg ik ervoor dat ik honderd procent geef. Dat is alles wat ik kan doen, de keuze is vervolgens aan de manager. Dat ik recentelijk mijn nieuwe contract (tot medio 2024, red.) tekende, gaf een gigantische boost. Het laat zien dat ze vertrouwen in me hebben en ik kan alleen maar bewijzen dat ze daar gelijk in hebben”, vervolgt Struijk. Hij kan op twee posities uit de voeten: als centrumverdediger en als defensieve middenvelder.

“Ik heb langer als centrumverdediger gespeeld, dus op die positie voel ik me meer comfortabel. Maar ik vind het niet erg om als middenvelder te spelen”, zegt Struijk. “Ik heb mijn manier van spelen overgehouden aan de jeugdopleiding van Ajax: de positionering en de balcontrole. Het vraagt veel van me om als middenvelder te spelen, omdat de standaard in de Premier League erg hoog ligt. Ik heb ook maar twee jaar bij Ajax gespeeld. Het enige dat ik daar heb gedaan, is mezelf verbeteren en ik heb alle dingen die ik heb geleerd meegenomen naar Leeds.”