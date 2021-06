Derksen: ‘De heren van de NOS zijn net zo gevoelloos als de KNVB’

Woensdag, 23 juni 2021 om 20:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:45

Johan Derksen vindt het 'gevoelloos' van de presentatoren van de NOS dat ze zondag geen #OneLove-speldjes dragen om de Hongaarse lhbti-gemeenschap een hart onder de riem te steken. Barbara Barend had daartoe opgeroepen, maar de NOS vindt zichzelf 'geen acterende partij in het nieuws'. "Ze zijn 'neutraal'", zegt Derksen in De Oranjezomer. "De heren van de NOS zijn net zo gevoelloos en oppervlakkig als de KNVB, dus. Het zou een teken van solidariteit zijn."

Derksen noemt de KNVB, omdat bondscoach Frank de Boer aanvankelijk aangaf niet bezig te zijn met een statement tegen Hongarije. In het land is de vrijheid van de lhbti-gemeenschap en het promoten van homoseksualiteit en geslachtsverandering onder jongeren wettelijk verder ingeperkt. Oranje-aanvoerder Georginio Wijnaldum heeft inmiddels aangekondigd zondag in de achtste finale in Boedapest tegen Tsjechië een #OneLove-aanvoerdersband te dragen.

De UEFA staat die aanvoerdersband toe, maar verbiedt de Allianz Arena in München om zich woensdagavond in regenboogkleuren te hullen tijdens de wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije. "Daar word je toch gek van?", reageert Derksen. "Als je de tv aanzet, dan word ik altijd gek van alle UEFA-filmpjes over racisme, en over discriminatie, en respect en zo. En al die spelers doen daar trouw aan mee. Nu willen ze in München wat doen en dan wordt het verboden. Dat is dezelfde UEFA die je bedelft onder filmpjes. Ze zijn zo maatschappelijk geëngageerd, dan doe je dat toch? Daar zou iedereen het mee eens zijn, behalve meneer Viktor Orbán (de Hongaarse premier, red.)."

René van der Gijp vraagt zich af wat het nut van het statement van de #OneLove-speldjes van Barbara Barend is. "Het is wel een heel klein statement, hè?", zegt Van der Gijp. "Het is heel klein. Een teken van solidariteit? Weet ik niet. Weet je, er zijn veertien EU-lidstaten die het ermee eens zijn. Er zijn er elf die het niet vinden. Al die EU-lidstaten kunnen die man in Hongarije in drie maanden weghebben, en dan ga jij met een speldje zitten..."