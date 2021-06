Zweden overleeft masterclass van Lewandowski en pakt groepswinst

Polen is woensdagavond uitgeschakeld op het EK. De ploeg van bondscoach Paulo Sousa knokte zich tegen Zweden dankzij twee goals van sterspeler Robert Lewandowski knap terug van een dubbele achterstand. Polen zette alles op alles voor de noodzakelijke winst en kreeg in blessuretijd het deksel op de neus: 3-2 voor Zweden. Het resultaat lijkt gunstig voor Oranje, dat na de winst van Spanje op Slowakije (0-5) in de achtste finale Tsjechië treft. Zweden is verrassend de winnaar in Groep E, terwijl de Spanjaarden als nummer twee doorgaan.

De wedstrijd had niet beter kunnen beginnen voor Zweden, dat binnen twee minuten de leiding nam. Alexander Isak werd op de rand van het strafschopgebied afgestopt door Kamil Glik, waarna Emil Forsberg de bal meenam de zestien in. Daar maaide Bartosz Bereszynski finaal onder de bal door, waarna Forsberg rustig de verre onderhoek vond: 1-0. Zweden liet zich gesteund door de voorsprong inzakken en gaf nauwelijks iets weg aan Polen.

Wel kreeg Robert Lewandowski na ruim een kwartier een enorme mogelijkheid. De Poolse sterspeler kopte een hoekschop tegen de lat en had daarna de rebound voor het inkoppen, maar raakte wonderbaarlijk genoeg opnieuw het bovenste deel van het aluminium. In de absolute eindfase van de eerste helft werd Polen dreigend via een hard afstandsschot van Piotr Zielinski, dat Robin Olsen over wist te tikken.

Vlak na rust probeerde Zielinski het opnieuw met een knal van afstand en opnieuw had Olsen een redding in huis. Aan de overzijde brak Robin Quaison door, maar zijn schot was niet goed genoeg om Wojciech Szczesny te verrassen. De Poolse doelman had na een uur spelen echter geen antwoord op een schot van Forsberg, die vanaf de rand van de zestien mocht uithalen na een dribbel van Dejan Kulusevski: 2-0.

De wedstrijd was daarmee niet beslist, want twee minuten later bracht Lewandowski de spanning terug. De aanvaller werd vanaf de middellijn gelanceerd, dribbelde vanaf de linkerflank het strafschopgebied binnen en krulde de bal op schitterende wijze in de verre kruising: 2-1. Vijf minuten later zag Polen de gelijkmaker van Jakub Swierczok afgekeurd worden wegens buitenspel. De 2-2 kwam in de 84ste minuut alsnog, toen Lewandowksi een hoge voorzet van Przemyslaw Frankowski op het bovenbeen liet vallen en van dichtbij in alle rust scoorde. Zweden stond onder grote druk, maar raakte daarvan verlost in de vierde minuut van de blessuretijd. Viktor Claesson kon na een passje van Kulusevski de zestien betreden en schoot de bal in de korte hoek achter Szczesny: 3-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Zweden 3 2 1 0 2 7 2 Spanje 3 1 2 0 5 5 3 Slowakije 3 1 0 2 -5 3 4 Polen 3 0 1 2 -2 1