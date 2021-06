Spanje kan Kroatië niet ontlopen ondanks 0-5 overwinning in slotwedstrijd

Woensdag, 23 juni 2021 om 19:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:08

Spanje heeft de groepsfase op het EK in stijl afgesloten. La Furia Roja kende met twee remises een moeizame start, maar had in de slotwedstrijd in Sevilla geen kind aan een weerloos Slowakije: 0-5. Vier keer eerder won een ploeg met vijf goals verschil op een EK, maar een zege met zes doelpunten verschil kwam nog nooit voor. Doordat groepsgenoot Zweden via een zeer laat doelpunt won van Polen (3-2), eindigt Spanje op de tweede plek in Groep E. De ploeg van bondscoach Luis Enrique neemt het op tegen Kroatië.

Björn Kuipers had de leiding over de wedstrijd en eiste na tien minuten een hoofdrol op, door een strafschop toe te kennen aan Spanje. De arbiter werd door Pol van Boekel naar het scherm geroepen en zag een duidelijke overtreding van Jakub Hromada op Koke in het strafschopgebied. Bij een poging om de bal weg te trappen schopte Hromada hard tegen de hiel van zijn opponent. De ongelukkige overtreding leverde Álvaro Morata een uitgelezen kans op om de score te openen. De spits schoot niet overtuigend in de hoek en zag doelman Martin Dúbravka redding brengen.

Zodoende heeft Spanje dit toernooi al twee penalty’s gemist; de laatste ploeg die twee strafschoppen om zeep hielp op een EK, was Nederland in het jaar 2000. Het was bovendien de vijfde opeenvolgende penalty die door Spanje niet werd verzilverd. Dúbravka was met zijn redding de gevierde man bij Slowakije, maar groeide niet veel later uit tot de schlemiel. De keeper wilde de bal over zijn eigen lat tikken nadat een inzet van Pablo Sarabia terugkaatste van de lat, maar werkte de bal nota bene in eigen doel. Hij zorgde voor het zevende eigen doelpunt op het EK: evenveel als op de EK’s van 2000 tot en met 2016 bij elkaar.

In de blessuretijd van de eerste helft breidde Spanje de marge uit. Opnieuw trad Dúbravka niet overtuigend op: nadat Pedri de bal het strafschopgebied in wipte, slaagde de uitgekomen keeper er niet in om Gerard Moreno van de bal te zetten. Daardoor kon Moreno de bal afleveren aan Aymeric Laporte, die met een diagonale kopbal zijn eerste interlandgoal voor Spanje maakte. Slowakije oogde tandeloos in de eerste helft en zag de schade tien minuten na de pauze groter worden. Sarabia fungeerde als eindstation van een vloeiende aanval en zorgde op aangeven van Jordi Alba voor de 0-3 met een diagonaal schot.

Ferran Torres maakte er 0-4 van met een fraaie inzet achter het standbeen, na voorbereidend werk van Sarabia, en de eindstand werd bepaald door een eigen doelpunt van Juraj Kucka. Slowakije kreeg de bal niet uit het strafschopgebied na een Spaanse voorzet. Pau Torres probeerde binnen te koppen na weifelend optreden van Dúbravka, maar Kucka gaf onbedoeld het laatste zetje. Spanje leek door puntenverlies van Zweden tegen Polen de groepswinnaar te worden en daarmee een nummer drie te treffen, maar vlak voor tijd greep Zweden de overwinning en daarmee de groepswinst.