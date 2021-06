Fernando Santos shockeert met passeren van sterspeler tegen Frankrijk

Woensdag, 23 juni 2021 om 19:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:52

De opstellingen van Portugal en Frankrijk voor de onderlinge wedstrijd van woensdagavond zijn bekend. Beide ploegen treden aan met wijzigingen ten opzichte van de vorige EK-wedstrijd: Portugal voert twee wijzigingen door en Frankrijk drie. De kraker tussen de regerend Europees kampioen en de regerend wereldkampioen begint om 21.00 uur in Puskás Aréna in Boedapest.

In de aanloop naar de wedstrijd sloot bondscoach Fernando Santos van Portugal wijzigingen in de basiself niet uit. Die komen er ook: Renato Sanches en João Moutinho maken hun entree in de basiself. Daardoor verdwijnen Bruno Fernandes en William Carvalho naar de bank. Met de entree van Sanches werd rekening gehouden, maar de reservebeurt van Fernandes is opvallend: de spelmaker van Manchester United wordt doorgaans gezien als een van de grote sterren in de ploeg van Santos.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Frankrijk moet het stellen zonder Ousmane Dembélé, die zondag tijdens een invalbeurt tegen Hongarije (1-1) een ernstige knieblessure opliep en het trainingskamp moest verlaten. Voorafgaand aan de wedstrijd werd gespeculeerd over de basisplek van Adrien Rabiot. De middenvelder begon in de eerste twee duels vanaf de aftrap, maar nu krijgt Corentin Tolisso de voorkeur. Tegen Hongarije startte Lucas Digne verrassenderwijs als linksback, maar ditmaal kiest Didier Deschamps voor Lucas Hernández. Benjamin Pavard liep tegen Duitsland een hoofdblessure op en had vervolgens tegen Hongarije een basisplek, maar wordt nu gespaard en vervangen door Jules Koundé.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Frankrijk 2 1 1 0 1 4 2 Duitsland 2 1 0 1 1 3 3 Portugal 2 1 0 1 1 3 4 Hongarije 2 0 1 1 -3 1

Frankrijk is al zeker van een plek in de achtste finale. Les Bleus eindigen bij een overwinning bovenaan in Groep F. Een gelijkspel is genoeg zijn voor de groepswinst indien Duitsland niet wint van Hongarije. Portugal is zeker van de volgende ronde als het niet verliest. Cristiano Ronaldo en consorten eindigen bovenaan in de groep als ze winnen en Duitsland daar niet in slaagt. Als Portugal en Duitsland allebei verliezen, eindigt Portugal als laatste. De nummer drie van Groep F kan zondagavond de tegenstander van Oranje worden in de achtste finale. Dat is het geval als groepen A, D, E en F de beste nummers drie van de groepsfase leveren.

Opstelling Portugal: Rui Patricio; Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro; Danilo, Moutinho, Sanches; B. Silva, Jota; Ronaldo

Opstelling Frankrijk: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernández; Kanté, Pogba, Tolisso; Griezmann; Mbappé, Benzema