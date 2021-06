Luis Enrique haalt bezem door basiselftal voor allesbeslissend groepsduel

Woensdag, 23 juni 2021 om 17:12 • Chris Meijer

Spanje gaat woensdagavond om 18.00 uur tegen Slowakije met een flink gewijzigde basiself op zoek naar een plek in de achtste finales. De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft vier wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het vorige groepsduel met Polen, dat in een 1-1 gelijkspel eindigde. Spanje heeft in het La Cartuja van Sevilla een overwinning nodig om niet afhankelijk te zijn van het duel tussen Zweden en Polen voor een plek in de achtste finale.

Na twee wedstrijden heeft Spanje twee punten. In Groep E heeft Zweden vier punten, Slowakije drie punten en Polen één punt. Als Spanje en Slowakije gelijkspelen, moeten de Spanjaarden hopen dat Polen niet winnen van Zweden. In dat geval zou Spanje zich als nummer drie van Groep E kwalificeren voor de achtste finale, omdat het doelsaldo beter is dan dat van Oekraïne. Een Spaanse overwinning op Slowakije zal sowieso een plek in de volgende ronde opleveren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Zweden 2 1 1 0 1 4 2 Slowakije 2 1 0 1 0 3 3 Spanje 2 0 2 0 0 2 4 Polen 2 0 1 1 -1 1

Spanje begint tegen Slowakije met een behoorlijk aangepast elftal ten opzichte van het duel met Polen. Sergio Busquets, César Azpilicueta, Éric García en Pablo Sarabia vervangen Rodri, Marcos Llorente, Pau Torres en Dani Olmo. Voor Busquets is het zijn eerste basisplaats op het EK. De middenvelder van Barcelona werd kort voor het toernooi positief getest op het coronavirus en moest daardoor in quarantaine. Het duel tussen Spanje en Slowakije staat onder leiding van Björn Kuipers.

Opstelling Spanje: Simon; Azpilicueta, Laporte, Garcia, Alba; Pedri, Busquets, Koke; Moreno, Morata, Sarabia.

Opstelling Slowakije: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.