Schöne sprak Eriksen dag na hartstilstand: ‘Twee nachten niet geslapen’

Woensdag, 23 juni 2021 om 16:19 • Mart Oude Nijeweeme

Voor Lasse Schöne is woensdag officieel zijn tweede periode als speler van NEC begonnen. De Nijmegenaren zijn begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen en kunnen met de Deen over de nodige ervaring beschikken. Schöne genoot de afgelopen weken van een vakantie op Ibiza, waar hij net was aangekomen toen het drama rond zijn voormalig ploeggenoot en goede vriend Christian Eriksen zich voltrok. Vanaf zijn vakantieadres sprak Schöne met Eriksen en een aantal spelers van de Deense nationale ploeg.

"Ik heb daar twee nachten niet van geslapen", blikt Schöne in gesprek met ESPN terug op het moment dat Eriksen met een hartstilstand naar de grond ging in de wedstrijd tegen Finland. "Ik was net aangekomen op Ibiza. Om vijf uur kwamen we aan bij het verblijf en om zes uur begon de wedstrijd. Je zit op grote afstand, maar het had wel een behoorlijke impact. Ik heb het helaas al een keer eerder meegemaakt (met Abdelhak Nouri bij Ajax, red.) en het kan ook zomaar verkeerd aflopen. Hoe langer we daar bleven, hoe moeilijker het werd. Ik had er wel heel veel moeite mee."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Schöne had een dag na het verschrikkelijke moment al contact met Eriksen. "Eigenlijk was dat het moment waarop ik een beetje weer gerust werd gesteld", zo gaat de vijftigvoudig international van Denemarken veder. "Nee, dat waren geen fijne twee dagen. Het luchtte wel op dat ik contact met hem heb gehad. Ik heb tien jaar met hem samengespeeld. Niet alleen bij het Deense elftal, maar ook bij Ajax. Je kent zijn gezin. Je bent blij dat hij nog leeft en bij zijn gezin kan zijn. Dan is voetbal maar bijzaak. Ik zie het niet zozeer als voetballer, maar ook als mens. Het was niet makkelijk om naar te kijken."

Terwijl Eriksen in het ziekenhuis in Kopenhagen werd behandeld, werd de Deense ploeg bijgestaan door psychologen. "Ik heb ook contact gehad met jongens van de Deense ploeg", aldus Schöne. "Die stonden er helemaal dichtbij. Dat heeft een behoorlijke impact gehad op die jongens. Ik bewonder het ook enorm, de manier waarop ze er mee om zijn gegaan. Ook de laatste wedstrijd (tegen Rusland, red.), hoe ze staan te spelen. Ik denk dat ze heel veel kracht hebben geput uit de support van over de hele wereld. Het is mooi om te zien hoe voetbal dan mensen samenbrengt. Daar hebben ze heel veel aan gehad. Maar iedereen is nog steeds heel erg geschrokken."