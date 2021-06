Polen valt in aanloop naar cruciaal duel over uitgelekte foto van Szczesny

Woensdag, 23 juni 2021

De belangen zijn groot als Polen het woensdagavond in de laatste poulewedstrijd opneemt tegen Zweden. Waar in Nederland wordt gehoopt op een gunstig resultaat voor de Zweden, hoopt Polen zich te plaatsen voor de achtste finale. In aanloop naar het cruciale duel zijn de ogen in Polen met name gericht op Wojciech Szczesny, die voor aanvang van de wedstrijd tegen Spanje door een paparazzi is betrapt met een sigaret.

Enkele uren voor de wedstrijd tegen Spanje (1-1) stak de doelman van Polen een sigaret op bij het verlaten van het spelershotel. Het moment werd vastgelegd door een oplettende fotograaf, die zijn foto inmiddels het internet over ziet gaan. Bondscoach Paulo Sousa houdt zijn pupil opmerkelijk genoeg een hand boven het hoofd en legt de schuld vooral bij de desbetreffende fotograaf neer. "Het ergste voor mij is dat paparazzi daar foto's van proberen te maken", zo vertelde hij tijdens de afsluitende persconferentie.

"We moeten de jongere spelers niet in aanraking laten komen met dergelijke situaties, dus het is niet goed van de paparazzi om op die manier foto's te maken", aldus de Portugese oefenmeester. "Er is een andere manier om te communiceren met de jongere generatie. We moeten de jongeren laten zien dat rokende spelers geen rolmodellen zijn. Je moet dat niet doen. Maar ik vind het gedrag van de paparazzi erger dan het gedrag van mijn speler. Hij rookte niet bij ons in de buurt, maar liep bewust weg."

Het is niet voor het eerst dat Szczesny in opspraak raakt vanwege het roken van een sigaret. Volgens The Sun gebeurde dat ook al in de tijd dat hij nog onder contract stond bij Arsenal. De goalie greep in 2015 naar de nicotine na een verliespartij tegen Southampton en kreeg daarvoor een boete van ruim twintig duizend euro van toenmalig manager Arsène Wenger. "Hij wilde niet dat iemand rookte in de kleedkamer, dat wist ik. Ik ging naar een hoekje in de doucheruimte, zodat niemand me kon zien. Uiteindelijk zag iemand mij en kwam het bij de manager terecht", zei Szczesny daar destijds over in een podcast van Arsenal.