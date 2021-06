AC Milan praat met Jorge Mendes over topdeal

Juventus heeft veertig miljoen euro over voor Manuel Locatelli en is tevens bereid om Radu Dragusin in de deal met Sassuolo te betrekken. De middenvelder mag dan nog wel een seizoen op huurbasis voor zijn huidige club uitkomen, voordat de verplichte koopoptie in werking treedt. (Fabrizio Romano)