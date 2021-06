Statement UEFA na massale ophef over verbod: ‘Trots op de regenboog’

Woensdag, 23 juni 2021 om 13:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:24

De UEFA benadrukt woensdag in een verklaring op zijn website dat de regenboogkleuren wel degelijk heel belangrijk zijn. Er was de afgelopen dagen veel kritiek op de beslissing van de Europese voetbalbond om de Allianz Arena niet de kleuren van de regenboog te laten tonen tijdens het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije van woensdagavond. De UEFA drukt alle voetballiefhebbers echter op het hart dat de weigering niets te maken heeft met politieke zaken.

"Vandaag is de UEFA trots om de kleuren van de regenboog te dragen", zo opent de UEFA het woensdag afgegeven statement. "Het is een symbool dat onze kernwaarden belichaamt en alles waarin we geloven duidelijk naar voren brengt, een meer rechtvaardige en egalitaire samenleving, tolerant voor iedereen, ongeacht hun achtergrond, geloof of geslacht." Daarnaast wil de UEFA-leiding duidelijk hebben gemaakt dat het afgewezen voorstel vanuit München om de regenboogkleuren te tonen tijdens de interland van Duitsland geen politieke issue is.

"Sommige mensen hebben het besluit van de UEFA om het verzoek uit München om het stadion in de regenboogkleuren te verlichten voor EK-wedstrijd af te wijzen als 'politiek' geïnterpreteerd. Integendeel, het verzoek zelf was politiek, gekoppeld aan de aanwezigheid van het Hongaarse voetbalelftal in het stadion voor de wedstrijd van vanavond met Duitsland." Vervolgens wordt de filosofie van de UEFA op dit vlak nog maar eens aangehaald. "Voor de UEFA is de regenboog geen politiek symbool, maar een teken van onze vastberaden inzet voor een meer diverse en inclusieve samenleving."

De plannen van Dieter Reiter, de burgemeester van München die pleit voor tolerantie en diversiteit, vielen slecht bij Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto. "Het is erg schadelijk en zelfs gevaarlijk om sport en politiek te mengen", zei de verbolgen minister in duidelijke bewoordingen. "Dat is al eens gebeurd in de geschiedenis en daar weet Duitsland alles van. Iedereen snapt toch wel dat dit een reactie is op de wet waarover in Hongarije is gestemd?" Ook Orbán zelf liet in de heikele kwestie al van zich horen. "Of het voetbalstadion in München of een ander stadion in Europa is verlicht met de regenboogkleuren, is geen beslissing van de staat." Hij benadrukte tevens dat de regenboogkleuren ook gewoon in het Hongaarse straatbeeld passen en dat de regering er alles aan doet om de rechten van homoseksuelen te beschermen. Inmiddels is duidelijk dat Orbán woensdagavond niet aanwezig zal zijn in München voor het EK-duel van zijn land.

