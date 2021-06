Driessen: ‘Alle seinen staan op groen voor transfer Berghuis naar Ajax’

Woensdag, 23 juni 2021 om 13:10 • Mart Oude Nijeweeme

Volgens Valentijn Driessen staat niks een transfer van Steven Berghuis naar Ajax nog in de weg, zo vertelt hij in de online show van De Telegraaf. Volgens de chef voetbal van het dagblad heeft Berghuis weldegelijk oren naar een overgang naar Amsterdam en staan voor de betrokken partijen alle seinen op groen. Driessen meldt bovendien dat de eerste negatieve berichten van Feyenoord-supporters zijn binnengekomen bij Berghuis, al valt de toon enigszins mee, zo geeft hij aan.

Berghuis is na Memphis Depay (naar Barcelona) en Georginio Wijnaldum (naar Paris-Saint Germain) de derde Oranje-international die tijdens het EK met transferperikelen te maken krijgt. "Dit is wel een heel ander verhaal", vergelijkt Driessen de situaties met elkaar. "Hierbij komt een hoop commotie los in Nederland. Ajax en Feyenoord, dat ligt gevoelig bij de buitenwacht. Met name bij de Feyenoord-aanhang. Die hebben al iets van zich laten horen, niet het meest positieve. Alhoewel, ik vind het nog enigszins meevallen. En dat kan ik me goed voorstellen, want Steven Berghuis is de beste voetballer van Feyenoord de afgelopen twee jaar. Zonder enige twijfel. Maar hij is nooit de grote publiekslieveling geworden in De Kuip."

Volgens Driessen staat niks een overgang van Rotterdam naar Amsterdam dan ook in de weg voor Berghuis. "Bij Feyenoord gaan ze onder leiding van Arne Slot opnieuw bouwen met veel jeugdspelers en hij wil graag een keer oogsten", vertelt de verslaggever. "Die afkoopsom van vier miljoen euro staat gewoon in het contract. En zijn huidige zaakwaarnemer zegt dat hij voor vier miljoen naar Ajax kan. Die hoeft er waarschijnlijk niet aan te verdienen. Voor de ontwikkeling van Berghuis is het beter om naar Ajax te gaan, zegt zijn zaakwaarnemer. Vanuit de Feyenoord burelen hoor je alleen wel een beetje dat ze zich daar niet zomaar bij neerleggen."

De concurrentie vanuit Duitsland acht Driessen niet heel serieus voor Ajax. "Wolfsburg is veel meer een eendagsvlieg dan Ajax", vertelt hij. "Hij kan met zijn familie in Nederland blijven wonen. Hij heeft een uitdaging in de Champions League. Hij verdient een geweldig salaris, misschien wel net zoveel als in Duitsland. Dus eigenlijk staan alle seinen op groen om deze deal rond te maken. Zowel voor Ajax als Berghuis. Dat Ajax zich officieel gemeld heeft in Rotterdam, wil wel zeggen dat Berghuis oren heeft naar een transfer naar Amsterdam. Anders gaat niet iedereen zich de ellende op de hals halen die dit met zich meebrengt."

Als het aan Willem van Hanegem ligt is Berghuis na de zomer gewoon in De Kuip te bewonderen. "Ik zou het niet doen", vertelt hij tegen ESPN. "Bij Feyenoord is hij de grote man, bij Ajax is hij dat niet. Dan moet je altijd maar afwachten, daar lopen heus wel een aantal aardige buitenspelers. Met het oog op het WK moet je zorgen dat je bij het Nederlands elftal blijft. Bij Feyenoord weet hij zeker dat hij speelt en dat hij goed kan spelen, want hij krijgt bijna alles toegeworpen. Als liefhebber zie ik hem liever bij Feyenoord blijven."