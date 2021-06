‘Slot moet puzzelen bij Feyenoord en heeft nieuwe positie voor Fer’

Woensdag, 23 juni 2021 om 12:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:52

Leroy Fer zal de komende weken als centrale verdediger fungeren bij Feyenoord, zo weet Feyenoord Transfermarkt woensdag te onthullen. Na het vertrek van Sven van Beek en Eric Botteghin beschikt Arne Slot momenteel niet over een rechtsbenige centrumverdediger, waardoor de middenvelder tijdelijk een linie naar achteren gaat. De nieuwe Feyenoord-coach is tot dit besluit gekomen vanwege de blessure bij Lutsharel Geertruida.

Geertruida raakte in de laatste competitiewedstrijd van Feyenoord tegen RKC Waalwijk (3-0 overwinning) op 16 mei geblesseerd aan zijn knie. Vijf dagen later al werd de multifunctionele verdediger geopereerd, waarna hij is begonnen aan de revalidatie. Het is nog niet exact bekend wanneer Geertruida weer kan aansluiten bij de selectie van Slot. De opvolger van Dick Advocaat geeft tot zijn terugkeer, of in het geval van een aanwinst, het vertrouwen aan Fer in het hart van de Feyenoord-defensie. Voor de rechtsbackpositie werd overigens dinsdag de Noor Marcus Holmgren Pedersen overgenomen van het Zweedse Molde FK.

Feyenoord is afgelopen met de eerste groepstraining begonnen aan de voorbereiding op het seizoen 2021/22. Aanstaande zaterdag is AA Gent de eerste tegenstander in vriendschappelijk verband. Het is aannemelijk dat Fer in dat duel al als centrale verdediger wordt gebruikt door Slot. Volgende maand begint het echte werk voor Feyenoord, dat in de tweede voorronde van de Conference League is gekoppeld aan de winnaar van het tweeluik tussen FK Decic en FK Drita. Deze duels staan voor 22 en 29 juli op de agenda.