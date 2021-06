Hongaarse premier Orbán zegt reis naar München op laatste moment af

Woensdag, 23 juni 2021 om 11:53 • Rian Rosendaal

De Hongaarse president Viktor Orbán is woensdagavond niet aanwezig bij het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije in München, zo meldt het Duitse persbureau DPA. Hij zou eigenlijk met een privévliegtuig de reis naar Zuid-Duitsland ondernemen voor het treffen in de Allianz Arena, maar op het laatste moment heeft Orbán dus een streep gezet door zijn reisplannen. De Hongaarse regering moet de absentie van de president nog wel officieel bevestigen.

Er is de laatste dagen veel te doen om de ontmoeting tussen Duitsland en Hongarije in München. Burgemeester Dieter Reiter had bij de UEFA het verzoek ingediend om het stadion van Bayern München de kleuren van de regenboog te laten aannemen, om zo duidelijk te laten zien dat de Duitse stad voor diversiteit en tolerantie staat. Het voorstel van Reiter kwam als reactie op de omstreden wet die vorige week werd goedgekeurd, een initiatief van de Fidesz-partij van de Hongaarse premier Viktor Orban. Met deze wet wordt de 'promotie' van homoseksualiteit in het land verboden. Dit houdt in dat er op plaatsen waar minderjarigen aanwezig zijn geen verwijzingen mogen zijn naar homoseksuele mensen en transgenders. De plannen van Reiter vielen zeer slecht bij de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

UEFA verbiedt regenboogkleuren bij duel tussen Duitsland en Hongarije

De Allianz Arena zal woensdagavond niet de kleuren van de regenboog tonen. Lees artikel

"Het is erg schadelijk en zelfs gevaarlijk om sport en politiek te mengen", zei de verbolgen minister in duidelijke bewoordingen. "Dat is al eens gebeurd in de geschiedenis en daar weet Duitsland alles van. Iedereen snapt toch wel dat dit een reactie is op de wet waarover in Hongarije is gestemd?" Ook Orbán zelf liet in de heikele kwestie al van zich horen. "Of het voetbalstadion in München of een ander stadion in Europa is verlicht met de regenboogkleuren, is geen beslissing van de staat." Hij benadrukte tevens dat de regenboogkleuren ook gewoon in het Hongaarse straatbeeld passen en dat de regering er alles aan doet om de rechten van homoseksuelen te beschermen. De UEFA besloot uiteindelijk om het verzoek van Reiter te verwerpen, waardoor de regenboogkleuren woensdagavond niet zichtbaar zullen zijn bij de EK-wedstrijd in groep F.

"De UEFA is volgens zijn statuten een politiek en religieus neutrale organisatie. In het licht van de politieke context van dit specifieke initiatief, een boodschap naar aanleiding van een beslissing van het Hongaarse parlement, moet de UEFA dit verzoek afwijzen", zo viel te lezen in een dinsdag afgegeven verklaring. De Europese voetbalbond heeft München nu voorgesteld om de Allianz Arena tijdens een evenement op een andere datum in de regenboogkleuren te hullen.

De beslissing van de UEFA om het voorstel vanuit München te negeren viel zeer slecht op andere plaatsen in Duitsland. Maar liefst 46 clubs, waaronder Eintracht Frankfurt en VfL Wolfsburg, kondigden al snel aan om in hun stadion wél de regenboogkleuren te tonen. Reiter liet weten dat een windmolen in de buurt van de Allianz Arena en het gemeentehuis van München woensdag de kleuren van de regenboog laten zien.