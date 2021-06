Roy Keane foetert op internationals Engeland: ‘Waarom zou je dat doen?’

Roy Keane heeft geen goed woord over voor de situatie rond Mason Mount en Ben Chilwell. De Engels internationals stonden na het gelijkspel tegen Schotland (0-0) na te praten met hun later positief geteste ploeggenoot Billy Gilmour en dreigen zelfs de achtste finale met Engeland te moeten missen. Mount en Chilwell moeten tot 28 juni in quarantaine, terwijl de achtste finale een dag later wordt gespeeld.

Het drietal stond uitgebreid na te kletsen na de doelpuntloze remise, waarna later bleek dat Gilmour positief was getest op het coronavirus. De Engelse voetbalbond (FA) maakte dinsdag in een statement bekend dat Chilwell en Mount preventief in zelfisolatie zijn gegaan tot 28 juni. "Waarom zou je twintig minuten met een speler van de tegenstander napraten?", vraagt Keane zich hardop af in gesprek met ITV. "Het kan me niet schelen of hij je ploeggenoot is of niet. Ik praat vaak niet eens langer dan vijf minuten met iemand. Waarom zou je na een wedstrijd, waarin je oorlog hebt gevoerd met iemand, zo lang met elkaar willen praten?"

Bondscoach Gareth Southgate verwijt zijn pupillen niks. "Ze zijn enorm teleurgesteld dat ze de wedstrijden moeten missen", doelt Southgate op de laatste poulewedstrijd van dinsdag tegen Tsjechië (1-0 winst) en de achtste finale van 29 juni. "Het is een bizarre situatie, ze hebben honderdtwintig seconden te lang in een redelijk open ruimte gezeten met elkaar. Het zit voor mij vol tegenstrijdigheden, maar we moeten het er maar mee doen. Er zijn teams die uren rondreizen per bus, per vliegtuig, in afgesloten ruimtes en onze twee spelers worden eruit gepikt. Tja, ik snap het niet."

Ook Petr Cech plaatste via Instagram vraagtekens bij de situatie rond Chilwell en Mount. "Kan iemand mij alsjeblieft uitleggen hoe het mogelijk is dat Mason Mount en Ben Chilwell, beide met een negatieve test, in zelfisolatie moeten nadat ze in contact zijn geweest met Billy Gilmour, terwijl het hele Schotse team gewoon mag spelen?", aldus de Tsjech. "En dat terwijl de spelers van Schotland de kleedkamer, het hotel, de bus en het vliegtuig delen tijdens het reizen. Wat is het verschil tussen beide negatieve testresultaten? Ik vind het onbegrijpelijk."