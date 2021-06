Maduro neemt standpunt in rond eventuele overgang Berghuis naar Ajax

Hedwiges Maduro zou er raar van opkijken als Steven Berghuis de overstap maakt naar Ajax, zo vertelde hij woensdagochtend in de EK-show van Voetbal International. De oud-middenvelder begrijpt de interesse van Ajax in de aanvaller van Feyenoord, maar zou de gevoelige transfer zelf niet durven maken als speler. Maduro denkt bovendien een patroon te ontdekken in het aankoopbeleid van de Amsterdammers, waarbij de aandacht met name wordt gericht op Eredivisiespelers die uitkomen voor het Nederlands elftal.

De Telegraaf kwam dinsdag met het nieuws dat Ajax zich bij Feyenoord heeft gemeld voor Berghuis. "Ik weet niet hoe hij denkt", vertelt Maduro als hem wordt gevraagd naar een eventuele overstap van de captain van Feyenoord. "Alles hangt van hem af. Als hij wil, gaat hij gewoon. Maar als ik hem was, zou ik het niet doen. Je krijgt veel gedoe eromheen. Ik denk dat hij ook naar het buitenland kan. Dan zou ik daarvoor gaan. Ik weet niet wat hij wil. Als hij heel graag naar Ajax wil kan ik dat ook wel begrijpen. Maar als ik hem was, zou ik het niet doen. Te veel problemen."

Desondanks begrijpt Maduro de interesse van Ajax in Berghuis wel. "Berghuis is zeker een versterking voor Ajax", vervolgt de oud-speler van de Amsterdammers. "Ik vind hem een van de betere spelers aan de rechterkant met zijn linkerbeen. Hij past ook goed bij Ajax, met zijn speelstijl. Ik vind het niet raar dat Ajax bij hem terecht is gekomen. Het lijkt erop dat Ajax graag internationals wil hebben. Jongens die in Nederland spelen en voor Oranje uitkomen. Volgens mij denken ze: als je in het Nederlands elftal speelt, moet je wel bij Ajax spelen. Dat gevoel krijg ik een beetje. Eerst met Owen Wijndal, nu met Berghuis."

Bij Ajax is een nieuwe buitenspeler meer dan welkom. David Neres aast op een vertrek en Marc Overmars noemde de Braziliaan al meer dan eens in het rijtje met spelers die mogen vertrekken. Daarbij komt ook nog eens dat Antony met Brazilië gaat deelnemen aan de Olympische Spelen, waardoor de spoeling dun is op de flanken. "Tadic kan in de spits", probeert Maduro het alvast in te vullen. "Dat doet Ten Hag meestal, met snelheid van beide kanten. We zullen het zien. Er zijn volgens mij ook niet heel veel spelers die van Feyenoord naar Ajax gegaan. Andersom gebeurt dat wel. Het is een beetje gissen. Ik begrijp Ajax wel."