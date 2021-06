Oriol Domènech onthult belangrijk detail in akkoord Barça met Depay

Dat Memphis Depay voor slechts twee seizoenen heeft getekend bij Barcelona betekent niet automatisch dat de aanvaller medio 2023 vertrekt uit het Camp Nou. Volgens de Spaanse journalist Oriol Domènech beschikt de leiding van de Catalanen over de eenzijdige optie om de verbintenis van Depay over twee jaar met een seizoen te verlengen. Het is wel cruciaal dat Barcelona de Oranje-international tijdig informeert over de wens om de samenwerking voort te zetten.

"Barcelona moet Depay vóór 31 december 2022 op de hoogte stellen, dat is precies zes maanden voordat zijn contract afloopt", verduidelijkt Domènech in een televisie-uitzending van TV3. De interesse van de grootmacht in de aanvalsleider was al langer bekend en volgens de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano ging Depay uiteindelijk akkoord met een verbeterd contractvoorstel vanuit Spanje. Volgens verschillende Spaanse media is er een ontsnappingsclausule van 500 miljoen euro opgenomen in de verbintenis van de van Olympique Lyon afkomstige aanvaller.

Barcelona deed in het afgelopen jaar verschillende pogingen om de aanvaller los te weken bij Lyon, maar beschikte voorheen niet over de financiële middelen. Door het aflopende contract kan Depay na het EK transfervrij de overstap maken. Trainer Ronald Koeman vroeg afgelopen januari andermaal om de komst van Depay, maar kreeg destijds nul op rekest, daar Barcelona zich middenin de nieuwe presidentsverkiezingen bevond en geen risico wilde nemen met het aantrekken van een speler die een half jaar later transfervrij zou zijn.

Bij Barcelona zal Depay in de spitspositie gaan vechten om een plek met onder meer Sergio Agüero, die transfervrij overkwam van Manchester City. Koeman heeft volgend seizoen tal van keuzes voorin. Ansu Fati wordt terugverwacht van een zware knieblessure, terwijl de onderhandelingen om te verlengen met Lionel Messi gaande zijn. Verder staan ook Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé en Martin Braithwaite nog onder contract, al is niet uitgesloten dat een van die spelers vertrekt.