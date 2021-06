Advocaat velt duidelijk oordeel over laatste drie seizoenen van Jörgensen

Woensdag, 23 juni 2021 om 09:39 • Rian Rosendaal

Dick Advocaat liet dinsdagavond zijn licht schijnen over het mogelijke vertrek van Steven Berghuis bij Feyenoord, nu Ajax zich officieel heeft gemeld voor de vleugelaanvaller. De uit De Kuip vertrokken coach velt daarnaast een duidelijk oordeel over de op een zijspoor belandde Nicolai Jörgensen. Advocaat is van mening dat de Deense aanvaller, door Arne Slot inmiddels uit de selectie gezet, in de afgelopen seizoenen veel te weinig heeft gebracht in Rotterdam-Zuid.

Advocaat snapt wel waarom Berghuis op de radar is verschenen van Ajax, zeker ook omdat de buitenspeler voor slechts vier miljoen euro op te halen is bij Feyenoord. "Feyenoord heeft geld nodig, dat is algemeen bekend", liet de clubloze coach zich ontvallen in de voetbaltalkshow van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. "Het blijft natuurlijk pikant, maar het is al vele malen voorgekomen dat een speler van Ajax naar Feyenoord gaat, of andersom, of naar PSV. Het kan natuurlijk wel allemaal gewoon", aldus Advocaat, die de interesse van Ajax als 'logisch' omschrijft. "Voor het geld zeker, dat is niks. Die jongen is het veelvoudige waard."

In de optiek van Advocaat is het daarnaast begrijpelijk dat Slot bij Feyenoord zonder Jörgensen aan het nieuwe seizoen wil beginnen. "Als hij weggaat, verdwijnt er ook gelijk een grote en serieuze salarispost", benadrukt de ervaren oefenmeester. "Je ziet het nu met Guus Til, met dat geld kun je best aardige spelers halen tegenwoordig. Jörgensen is een goeie jongen, maar hij is momenteel niet sterk genoeg. Hij heeft wel goed gepresteerd, maar was ook heel veel geblesseerd. De laatste drie jaar heeft hij te weinig gepresteerd voor wat hij verdiende." De aanvaller is een van de grootverdieners in De Kuip. "Hoeveel hij precies verdient, dat weet ik niet. Dan heb je het wel over grote bedragen", zo besluit Advocaat.

Willem van Hanegem is blij dat Slot gelijk heeft besloten om Jörgensen uit de A-selectie te verwijderen, daar de Deen zijn vertrekwens intern kenbaar heeft gemaakt. "Hij is alleen maar ziek, zwak en misselijk", zo klonk het dinsdag in een interview met ESPN. "Heeft hij een blauwe nagel, dan kan hij niet spelen. Dan denk ik: jongens, schiet nou toch op man. Daar word je toch doodziek van? Slot heeft het goed gedaan. Als dat zo is, dan moet je weggaan. Anders sta je alleen maar in de weg. Als je fit wil blijven, dan train je maar apart."