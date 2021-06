‘Sergio Ramos verklapt nieuwe club aan spelers van Real Madrid’

Dinsdag, 22 juni 2021 om 23:57 • Chris Meijer

Sergio Ramos heeft aan zijn ploeggenoten van Real Madrid laten weten dat hij de overstap naar Paris Saint-Germain gaat maken, zo weet Cadena COPE te melden. De 35-jarige centrumverdediger is bij Real Madrid in het bezit van een aflopend contract en is daardoor deze zomer transfervrij op te pikken. Er werden de afgelopen week de nodige clubs genoemd als gegadigden voor Ramos, maar volgens de laatste berichten uit Spanje gaat hij dus de overstap naar Parijs maken.

De naam van Ramos wordt al langere tijd gelinkt aan PSG, dat zich eerder versterkte met Georginio Wijnaldum en ook op het punt staat Gianluigi Donnarumma transfervrij op te pikken. Vanuit Spanje, Italië en Engeland werd de verdediger in de afgelopen week eveneens gelinkt aan Manchester City, Manchester United, Sevilla, AC Milan en AS Roma. Zoals het er nu naar uitziet, lijken die clubs naast Ramos te gaan grijpen. Cadena COPE meldt dat Ramos aan zijn voormalig ploeggenoten heeft laten weten dat hij de overstap naar PSG gaat maken. Les Parisiens zullen behoorlijk diep in de buidel moeten tasten om de 180-voudig van Spanje ‘gratis’ binnen te halen.

De Spaanse journalist Josep Pedrerol meldde dat Ramos in ieder geval bij zijn nieuwe club een tweejarig contract wil ondertekenen, met een netto jaarsalaris van vijftien miljoen euro. Hij verlangde eveneens een tekenbonus van twintig miljoen euro van de club die hem transfervrij gaat oppikken. Met Real Madrid bereikte hij geen overeenstemming over een nieuw contract. Ramos kreeg van Real Madrid alleen een contractvoorstel tot volgend jaar zomer, met een salarisreductie van tien procent. De routinier ging alleen akkoord met het financiële offer als hij voor twee jaar kon tekenen, maar daar wilde voorzitter Florentino Perez geen medewerking aan verlenen.

“Ik wilde gewoon verdergaan hier. Real bood mij in de afgelopen maanden een contract aan voor één jaar, met salarisverlaging. Geld was echter nooit een issue en dat weet de voorzitter (Florentino Pérez, red.) ook. Het ging om de contractduur. Ze deden me een aanbieding van één jaar, terwijl ik voor twee jaar wilde bijtekenen. Ik wilde zekerheid voor mijn gezin", zo verduidelijkte Ramos donderdag op een persconferentie. “Tijdens het laatste gesprek zei ik dat ik akkoord ging met de aanbieding, maar toen kreeg ik te horen dat het aanbod was ingetrokken.”

Ramos won in zestien jaar met Real Madrid alles wat er maar te winnen viel: vijf landstitels, viermaal de Spaanse Super Cup, twee keer de Copa del Rey, driemaal de Europese Super Cup, vier keer de Champions League en viermaal het WK voor clubteams. De verdediger, die sinds 2015/16 aanvoerder van los Merengues was, speelde in totaal 671 duels in alle competities voor Real Madrid. Daarin was hij goed voor liefst 101 doelpunten. Ook stond hij aan de basis van 39 andere treffers.