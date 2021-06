René van der Gijp schrikt van Engeland: ‘Dat is echt funest voor die ploeg’

Dinsdag, 22 juni 2021 om 23:46 • Mart van Mourik

René van der Gijp is bepaald niet indruk van de Engelse nationale ploeg. Tijdens De Oranjezomer van SBS6 velde de analyticus een zeer kritisch over het optreden van the Three Lions in Groep D tegen Tsjechië (0-1 winst). Met name de langzame opbouw van achteruit was een doorn in het oog voor Van der Gijp, omdat daardoor onder meer Jack Grealish ‘te weinig in balbezit komt’.

“Ik heb nu naar de Engelsen zitten kijken hè, en dat gaat allemaal zo traag”, opent Van der Gijp zijn kritische noot. “Je hebt Harry Maguire met John Stones en dan heb je die Kalvin Phillips met Declan Rice. Dan speelt de keeper de bal naar Maguire... En dat valt me dan zo tegen joh, tachtig miljoen... Ik snap niet dat hij niet gewoon opendraait en kijkt. Het enige waar hij oog voor heeft is Stones, die de bal dan ook krijgt. Maar Stones wil dan niet met de bal opgescheept worden, en hij geeft de bal weer terug. En dan heeft Maguire een probleem”, aldus Van der Gijp, die vervolgens uitlegde dat de verkeerde mensen, waaronder Kyle Walker, continu aan de bal zijn.

“Al dat gedoe achterin gaat ten koste van Jack Grealish, Bukayo Saka en onze vriend Harry Kane. Het duurt maar en het duurt maar voordat die bal eindelijk bij hen komt. Dan hebben wij het met Daley Blind maar getroffen, want hij speelt wél in een keer naar de juiste jongens en hij slaat linies over. En dan heeft Engeland ook nog die Jordan Henderson, maar dat is ook niet veel beter wat de opbouw betreft.”

“Die Grealish krijgt ook echt pas een bal op het moment dat het hele stadion al weet: nu gaat-ie naar Grealish”, vervolgde Van der Gijp. “Het gaat gewoon allemaal zo langzaam en dat is echt funest voor degene die kunnen voetballen in dat elftal. Het is maar een fractie van een seconde dat Grealish vrij kan komen tegen zo’n tegenstander, maar dat zien ze allemaal niet. Nee, over Engeland hoeft Oranje zich echt geen zorgen te maken”, concludeerde de analist.