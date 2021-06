Van Basten: ‘Het leek alsof hij moest wennen aan het niveau bij Oranje’

Dinsdag, 22 juni 2021 om 23:33 • Chris Meijer • Laatste update: 23:50

Ryan Gravenberch maakte dinsdag zijn basisdebuut voor Oranje, maar liet daarin geen verpletterende indruk achter. Marco van Basten is van mening dat de negentienjarige middenvelder van Ajax een ‘onwennige indruk’ maakte, zo zegt hij in de studio van de NOS. De oud-spits verwacht dat Marten de Roon zondag voor de achtste finale zijn basisplaats terug krijgt, in tegenstelling tot Wout Weghorst.

“Ik denk dat Malen een grote kans maakt, maar Gravenberch minder”, geeft Van Basten te kennen. Gravenberch verving tegen Noord-Macedonië (0-3 zege) Marten de Roon, die tegen Oostenrijk (2-0 zege) een gele kaart had gepakt. “Ik vond Gravenberch een onwennige indruk maken. Hij was een beetje twijfelachtig soms, hij maakte foutjes en dat ben ik niet gewend van hem. Het leek alsof hij een beetje moest wennen aan het niveau bij het Nederlands elftal.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Slordigheden zijn een beetje nervositeit, dat mag je niet meer hebben op dit niveau. Blijkbaar is het niveau heel anders dan bij Ajax, anders kan ik het niet verklaren. Hij had moeite met bepaalde dingen, met in het team en in de wedstrijd komen. Dat is jammer, want hij is gewoon een goede speler. De een gaat met dit soort dingen makkelijker om dan andere spelers”, zo gaat Van Basten verder. De voormalig bondscoach zou voor de achtste finale wel Malen in de basiself brengen ten koste van Weghorst.

“Ik zou voor voetbal kiezen en ik denk dat de meeste dat wel vinden”, stelt Van Basten. Malen leverde tegen Noord-Macedonië een assist op de eerste treffer van Memphis Depay. Van Basten krijgt bijval van de eveneens aanwezige Hugo Borst, die ook van mening is dat Malen de voorkeur boven Weghorst moet krijgen. “Het is heel vervelend, maar in Nederland is er maar één of een tweelingbroer van die persoon die vinden dat Weghorst moet spelen.”