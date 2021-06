Engeland treft loodzware tegenstander na zege op de Tsjechen

Engeland heeft zich dinsdagavond verzekerd van groepswinst in Groep D. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was op Wembley met 0-1 te sterk voor Tsjechië. Op 29 juni spelen de Engelsen in de achtste finale tegen de nummer twee uit Poule F, waarin Duitsland momenteel de tweede positie bezet. De Tsjechen eindigen bij de vier beste nummers drie en zij zullen moeten wachten op de resultaten uit de laatste groepen om de tegenstander te kennen. In de andere poulewedstrijd was Kroatië, dat tweede eindigt, met 3-1 te sterk voor uiteindelijke hekkensluiter Schotland.

De Engelsen begonnen voortvarend aan de ontmoeting, want in de tweede speelminuut kwam de ploeg al dicht bij de openingstreffer. Luke Shaw bereikte met een steekpass Raheem Sterling, die de bal met veel gevoel langs doelman Tomás Vaclík tikte maar zijn inzet op de paal zag belanden. In de twaalfde minuut opende Engeland de score alsnog. Jack Grealish kwam aan de linkerkant van het zestienmetergebied in balbezit en hij bezorgde een afgemeten voorzet bij Sterling. Bij de tweede paal kreeg de aanvaller van Manchester City alle vrijheid om binnen te knikken: 0-1.

Tsjechië delfde het onderspit in het eerste bedrijf, maar toch kwam de ploeg van bondscoach Jaroslav Silhavy tot tweemaal toe dicht bij een treffer. Doelman Jordan Pickford moest zich in de 28ste minuut volledig strekken om redding te brengen op een schot van Tomás Holes vanuit de tweede lijn, terwijl ook Tomás Soucek tien minuten voor rust gevaarlijk werd. De middenvelder kreeg de bal voor zijn voeten na een afgeketste volley van Jakub Jankto, maar vanuit kansrijke positie schoot Soucek rakelings naast.

De eerste helft was voor de neutrale toeschouwer nog zeer aantrekkelijk, maar na rust bleven de echte grote mogelijkheden uit. Twintig minuten voor tijd begon Tsjechië een slotoffensief. Zo probeerde Soucek met een gevaarlijk steekbal Adam Hlozek te bereiken, al had Shaw de intenties in de gaten. In de 83ste minuut zorgde Pickford met een fout voor veel gevaar. Na een onfortuinlijke uittrap kon Hlozek via Soucek Tomás Pekhart bereiken. De aanvaller had het vizier echter niet op scherp staan en schoot rakelings naast.

Het feit dat het schot van Pekhart pas de eerste doelpoging was van de hele tweede helft, sprak boekdelen. Sinds 1980 hebben de fans op een EK nog niet zó lang hoeven wachten op een doelpoging in de tweede helft. Vijf minuten voor het einde dacht Jordan Henderson de voorsprong te verdubbelen op aangeven van Jude Bellingham, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Engeland 3 2 1 0 2 7 2 Kroatië 3 1 1 1 1 4 3 Tsjechië 3 1 1 1 1 4 4 Schotland 3 0 1 2 -4 1